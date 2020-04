Leksand värvar toppcenter

Foto: Seger Ilnitsky / TT

Leksand presenterar en ny spännande center till sitt lagbygge.

Finländaren Otto Paajanen är klar för klubben och har skrivit på ett tvåårskontrakt.

Paajanen blir Leksands första officiella nyförvärv.

– Jag gillar sättet som han jobbar på, säger sportchef Thomas Johansson.

Paajanen kommer från en poängstark säsong i Helsingfors, där han stod för 37 poäng.

Men det är inte som poängspelare Paajanen märkt ut sig.

Utan det handlar om en tvåvägscenter, som går stor nytta över hela isen.

– Han är en spelare som vill vara i hettan framför mål och tar sig in på ytorna där vi kanske hade det lite kämpigt under säsongen. I Otto får vi in en spelare som kan spela både powerplay och boxplay, och han är en tvåvägscenter som kommer att vara väldigt användbar för oss. Jag är jätteglad att Otto ville hänga med på vår resa framåt, säger Thomas Johansson.

Förra säsongen blev Paajanen MVP i slutspelet för HPK när de blev mästare.

Den här säsongen var han en av de tongivande spelarna för HIFK när säsongen avbröts.

Nu flyttar han till Dalarna.

– Jag är glad att få den här möjligheten och en ny utmaning. En av mina drömmar har varit att komma till Sverige, och det ger mig energi inför sommaren och den nya säsongen. Jag har hört att Leksand är en liten ort med väldigt fin natur, och med ett brinnande hockeyintresse, säger Paajanen själv i en kommentar.