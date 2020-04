Frederik Storm överens med ny klubb

Frederik Storm.Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Frederik Storm och Malmö Redhawks går definitivt skilda vägar.

För Kvällsposten bekräftar nu dansken att han kommer att spela för en annan klubb den kommande säsongen.

– Jag är överens med en ny klubb, säger Storm.

Han har spelat för Malmö Redhawks i åtta raka säsonger. Närmre 400 matcher har det blivit, men efter den här säsongen, som avslutades med ett Skånederby utan publik, går äventyret vidare.

– Jag är 31. Ska jag testa något, så ska det vara nu. Jag var inte heller intresserad av att spela för någon annan klubb i Sverige än Malmö, säger Frederik Storm.

Vilken klubb är det?

– Det kan jag inte säga.

Enligt vad Kvällsposten erfar handlar det om en klubb i KHL.

Storm har skrivit på ett ettårskontrakt.

– Jag kan inte säga mer. Men det känns både spännande och konstigt. Mina senaste åtta år har jag spelat i Malmö, och har varit med på hela resan upp, så det var rätt läge nu.

När du bara skriver kontrakt på en säsong, öppnar det upp för en återkomst?

– Ja, det hoppas jag. Det ger mig en möjlighet till det i alla fall.

Sommaren blir han kvar i Malmö. Tillsammans med sin sambo, som han träffade under hockey-VM i Köln 2017, så kommer paret nu att bli kvar.

På grund av viruset kan man inte komma in tillsammans i sina hemländer.

– Jag får inte komma in i Tyskland, och hon får inte komma in i Danmark. Så det blir att träna på egen hand nu. Hetta kommer snart tillbaka hit så vi får träna tillsammans då. Men vi blir kvar här över hela sommaren.

Frederik Storm är den som varit i Malmö Redhawks under längst sammanhängande tid. När han nu lämnar så blir det Christoffer Forsberg som varit längst sammanhängande tid i klubben.

Forsberg anslöt i februari 2015.

Den nya klubbadressen i KHL kommer att presenteras senare under våren.