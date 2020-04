Frölundas spelare tar täten

Joel Lundqvist och hans Frölunda tar täten.Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

Frölundas spelare går ner i lön under april, maj och juni.

Men man gör det utan att belasta stadskassan när man permitteras.

Spelarna i Frölundas lag avstår helt enkelt lön under denna tiden.

Självklart är det lätt för mig att peka på vad resten ska göra också, men nog finns det väl möjlighet för fler att haka på detta?

Läge för spelarna i övriga 13 lag att haka på!

Ingen vill gå ner i lön. Man har förhandlat fram och arbetat sig upp till en lön som man varit värd vid tillfället då ett kontrakt skrevs.

Så fungerar det mer eller mindre överallt.

Hockeybranschen är inte annorlunda.

Men det är trots allt ett faktum att en SHL-spelare idag tjänar mycket pengar.

Snittet ligger en bra bit över 100.000 kronor i månaden.

Nu väljer Frölundas spelare att avstå en del av lönen under tre månader på året.

Jag tror inte att någon av Frölundaspelarna går omkull ekonomiskt under den här tiden.

Med anledning av att lönerna är så pass höga som de är, så tycker jag att fler spelare i ligan borde haka på Frölunda och helt enkelt göra den uppoffring som krävs.

Kanske är det just den här typen av uppoffring som krävs för att man över huvudtaget ska kunna ha så här bra hockeyjobb i framtiden.

– Det här var självklart för oss, så som vår omvärld ser ut, säger Joel Lundqvist.

Ja, Joel har tjänat pengar så det räcker och blir över under sin karriär, men han är ändå inne på något viktigt.

”Så som vår omvärld ser ut”.

Att göra en uppoffring för att företag och föreningar ska kunna klara att driva runt sin verksamhet.

Men det är också viktigt att poängtera att bara de som har verkliga förutsättningarna att göra den här uppoffringen, borde fundera i de här banorna.

En spelare i början av sin karriär, med att rookiekontrakt ska självklart inte fundera på att avstå lön i det här läget.

Inte heller spelarna i HockeyAllsvenskan, som får vända och vrida på varenda krona, och gå helt utan lön under delar av året då kontrakten kan vara över tio, nio eller ibland till och med åtta månader.

Frölundas spelare som tjänar riktigt bra, är betalda över 12 månader på året har råd.

Därför kan de också göra den här uppoffringen och sända en viktig signal.

Fler borde ha möjlighet att haka på. Nu råder jag er att ta chansen att göra en viktig insats för era klubbar.

