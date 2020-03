Persson och Malmö muntligt överens

Carl Persson tar ett år till i Malmö.Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Carl Persson öppnade upp för en fortsättning i Malmö Redhawks efter matchen mot Färjestad den 29 februari.

Nu kan Kvällsposten berätta att han stannar.

Enligt uppgifter från trovärdigt håll är parterna överens om att förlänga avtalet.

Persson har haft en tung tid i Malmö Redhawks. Han kom tillbaka, rejält stukad efter tiden i Nordamerika i november 2018.

Den här säsongen inledde han långt ner i laget och har även varit helt utanför matchtruppen under en match.

Mot slutet lossnade dock ordentligt för Persson, när han fick en större roll. Under de sista sex matcherna i serien blev det sex poäng.

– För min del handlar det om att avsluta så bra som möjligt. Jag trivs väldigt bra här, och det kommer dessutom komma in en ny tränare. På så sätt blir det en nystart för alla som är i klubben, sa Persson i en intervju för en månad sedan.

Nu ska beslutet vara taget från Persson och Malmö.

Han fortsätter.

Tränarna tror att man kan få ut betydligt mer, och vill spela honom högt upp i laget, med speltid även i powerplay.

Dessutom finns det sociala anledningar som gör att Persson gärna vill fortsätta ge Malmö Redhawks en chans.

Därför är man nu också muntligt överens, enligt källor.

Den här säsongen gjorde Carl Persson 13 poäng på 51 matcher, där de flesta poängen kom under slutet av säsongen, när Kristianstadsprodukten fick det stora lyftet.