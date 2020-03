Fyra bra år – men osnygg rekrytering

Foto: Bildbyrån

Peter Andersson är nu officiellt presenterad av Brynäs.

För Malmö Redhawks del är det bara att bugga och bocka för fyra år, då Andersson tog Redhawks på avsevärt mycket högre nivå än den klubben befann sig på, när han klev in.

Det enda som lämnar en besk eftersmak är att Andersson avslutade med att bryta mot en oskriven regel.

I början av april 2016 blev det klart att Peter Andersson skulle bli ny huvudtränare i Malmö Redhawks.

Det möttes av en hel del skeptiska kommentarer ute i de sociala medierna.

Fansen, som var med 2005 och 2008 när Andersson var sportchef och assisterande tränare minns en tid med en klubb i kaos, och svaga resultat.

Men det blev snabbt tyst på folket.

SHL 2016 inleddes med sju raka segrar, och man ledde givetvis serien på det.

Säsongen utmynnade sedan i en semifinal och ingen ifrågasatte Andersson. Ingen.

Under åren har han också levererat resultat.

Trots att truppens kvalitet blivit sämre år för år, så har han ändå lett laget, tillsammans med de assisterande tränarna Martin Filander och Jesper Mattsson, till höjder man ska känna sig mer än nöjda med.

Utdelningen per krona är man definitivt i topp i ligan på.

Men under hösten blev det ändå en viss spricka i relationen. Det var i slutet av oktober, som Andersson sågade laget offentligt längs med fotknölarna efter en bortamatch i Luleå.

Andersson, som ändå är balanserad, agerade i affekt, och dundrade på med att man inte ens hade behövt åka dit, och att man i så fall lika gärna hade kunnat åka dit med division 1-spelare.

Jag tror och hör, även om inga spelare lär säga det offentligt, att det brände relationen en hel del från truppen.

Det är förmodligen rätt överdrivet att säga att han tappade omklädningsrummet, men det var inte långt ifrån.

Ändå lyckades man på något sätt få ihop det rätt bra.

Efter jul, fick man ihop det rätt bra, och laget såg ut att vara redo att ge sin tränare ett sista riktigt rejält slag för att göra någonting roligt tillsammans.

Men det får vi aldrig facit på.

Det vi vet att är att Andersson och Filander under fyra år tog Redhawks till placeringarna 8-6-6-9. Med två semifinaler som grädde på moset.

Att vara så pass stabila i en grundserie i SHL får man titta tillbaka till 90-talet för att finna Malmö.

Så det är tydligt att någonting gjorts bra.

Med det sagt så är det ändå rätt väg att vandra åt varsitt håll nu. Andersson säger det bäst själv, när han medger att han krämat ut vad han kan från detta laget.

Det tror jag också.

Nu får han en nytändning i Brynäs och Brynäs får exakt den tränaren man behöver i detta läge.

En tränare som kan sätta tydliga ramar, som kan jobba över tid och som kan bryta mönster.

Andersson bröt mönster i Malmö Redhawks och lyfte klubben.

Det kan Andersson säkert göra i Brynäs också.

Om man tittar på hur relationen mellan Andersson och Malmö Redhawks avslutas, så blir det ändå en besk eftersmak med tanke på sista åtgärden från Andersson blev att plocka med sig analytikern Anthon Hansson till Brynäs.

Enligt mina källor ville Martin Filander också jobba med Hansson, men valde att inte bryta mot den oskrivna regeln att man inte tar med sig personal som tidigare arbetsgivaren avser att behålla.

Redhawks ville behålla Hansson.

Ändå lockade Andersson med ett jobb i Gävle.

När Anders Forsberg gjorde samma sak med spelare från Skellefteå AIK till MoDo blev det sparken omedelbart.

Jag säger inte att Andersson skulle ha sparkats för att han, förmodligen under Redhawks säsong försökte locka Hansson till sitt nya uppdrag. Men det känns inte som en snygg avslutning på en annars väldigt, väldigt bra tid i en klubb, som Redhawks ska vara tacksamma för att man fick.