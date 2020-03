Gustav Olhaver överens med MoDo

Gustav OlhaverFoto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

MoDo laddar om, efter att säsongen tog slut på ett snöpligt sätt förra helgen på grund av coronaviruset.

Första nyförvärvet är i hamn.

Enligt uppgifter till SportExpressen är forwarden, Gustav Olhaver klar för klubben.

Olhaver hämtas in från Tingsryd, men var inlånad till SHL och Rögle under säsongen.

Den 22-årige forwarden, som mäter 197 centimeter och väger 102 kilo är lite av en Björn Hellkvist-favorit. Man jobbade tillsammans under Hellkvists säsong i Oskarshamn, och de två senaste säsongerna har Olhaver utvecklats bra i Tingsryd.

Så bra att Rögle lånade in Olhaver under en match i vintras. Han hyllades då stort av Chris Abbott.

– Gustav gjorde ett fantastiskt jobb med att komma in och hjälpa vårt lag. Han visade att han kan spela i SHL, och det var väldigt kul att se eftersom det är en spelare som är fostrad här. Jag är väldigt imponerad hur han anpassade sig till det höga tempot och de skickligare spelarna i SHL, sa Abbott i en intervju med HockeyNews.se.

Under säsongen satte Olhaver personligt poängrekord med 22 poäng på sina 47 matcher med Tingsryd.

Nu ska han fortsätta utvecklas och ta steg i MoDo som bygger för en ny allsvensk säsong.