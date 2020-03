Officiellt – Här är Redhawks nya tränare

Foto: Bildbyrån

Nu är det inte längre någon offentlig hemlighet.

Idag presenterade Malmö Redhawks vilka tränare som leder laget de kommande säsongerna och det blev som Kvällsposten tidigare har berättat, Joakim Fagervall och Andreas Lilja som leder laget tillsammans med Jesper Mattsson.

– Jag är jätteglad att få Fagervall. En stark ledare som vill spela hockey som oss, säger Patrik Sylvegård.

Kontrakten är på två år med Fagervall och tre år med Lilja.

Fagervall hämtas in från Björklöven, och Lilja plockas in från Kristianstad.

– Andreas Lilja har jag alltid haft en förkärlek för. Han har tagit sig enormt långt på sin talang och vilja. Hans sätt att leda som spelare och ledare har jag alltid gillat, säger Sylvegård, som nu får in två nya tränare efter fyra år med samma tränarstab.

– Det blir ett annat ledarskap. Jag tror jättemycket på det här, och nu ska vi försöka skruva på lite saker, säger han.

Tränarstaben för nästa säsong ser därmed ut enligt följande:

Huvudtränare: Joakim Fagervall

Assisterande tränare: Andreas Lilja

Assisterande tränare: Jesper Mattsson

Målvaktstränare: Henning Sohlberg