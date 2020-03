Lämnar Björklöven – på väg till Finland

Tyler VeselFoto: Erik Mårtensson / BILDBYRÅN

Björklöven håller på att bygga om, och ta nya tag.

Efter succésäsongen så kommer man att behöva bygga om sin trupp, då spelare lämnar för andra klubbar.

En spelare som säkerligen hade fått en ny chans är Tyler Vesel, men han provar av att att döma lyckan i Finland.

Han ska vara nära en övergång till Pelicans, enligt SportExpressens uppgifter.

Dessutom ska Zach Palmquist ha aviserat att han drar vidare.

För Björklöven var det stor besvikelse i söndags när beskedet kom från svenska ishockeyförbundet.

Efter succésäsongen får man ingenting betalt, med anledning av den inställda fortsättningen på säsongen och chansen att gå upp, gick upp i rök.

I en sändning på Björklövens Youtubekanal sa sportchefen Per Kenttä:

– Nu sörjer vi några dagar, sedan kavlar vi upp ärmarna och kör igen.

Jobbet är nu påbörjat och inventering av truppen har genomförts.

Insatta personer säger att Tyler Vesel, som värvades in under säsongen försvinner. Han är i förhandling med finska klubben Pelicans, och det finns även andra intressen.

Även en annan spelare som kom in under säsong, backen Zach Palmquist blir inte kvar.

Björklöven har även fattat egna beslut om att ett antal spelare inte blir kvar.

Bland annat ska målvakten Mattias Pettersson och forwarden Emil Lundberg har fått beskedet att de inte får några förlängda kontrakt.

Enligt vad SportExpressen erfar finns det en dialog mellan Södertälje och Emil Lundberg, men ingenting är på något sätt klart.