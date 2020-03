Officiellt – Filander till Oskarshamn i tre år

Martin Filander flyttar till Oskarshamn.Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Nu är det officiellt.

Martin Filander tränare IK Oskarshamn de kommande tre säsongerna.

Malmös assisterande tränare presenterades precis som ny tränare för IKO.

– Jag har både spelat mot och följt IK de under de senaste åren och det är en häftig resa föreningen har gjort., säger Filander

Efter fyra säsonger i Malmö, så stod det redan i höstas klart att Filander skulle lämna.

Och under ett par månader har det nu varit en offentlig hemlighet att det är i Oskarshamn han ska jobba närmst.

Han vill nu göra en liknande resa i Oskarshamn, som den han gjorde i Malmö, när han tillsammans med Peter Andersson tog över Malmö efter just ett år som nykomlingar.

– Vi gjorde en resa där som kan liknas vid den IK gör just nu. Vi kom upp som nykomlingar och hade ett tydligt mål att etablera oss och ville börja tävla för att vinna saker snarare än att tävla för att undvika saker. Vi var tvunga att ställa krav på organisationen för att kunna bygga något på sikt. Det tänket vill jag ta med mig till Oskarshamn, säger Filander.

Tjänsten tillträder han den 1 maj.