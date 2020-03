Ett totalt jävla mörker

Foto: Bildbyrån

All ishockey är över.

Normal reaktion när man hamnar i det läget är:

Silly season! Underbart!

Nu:

Bara mörker. Totalt jävla mörker.

Och en massa frågetecken. Det här är inte bara en inställd säsong.

Det är så mycket mer.

Låt oss först slå fast att det givetvis var helt rätt att ställa in säsongen. Ishockeyn ska, likt alla andra, ta sitt ansvar.

Jag tror de flesta är rörande överens.

Det kommer ta tid, men det kommer att komma ett liv när den här epidemin har lagt sig.

Ny säsong ska starta. Nya trupper ska byggas.

Men, det finns ett stort men.

Med hjälp av vadå?

Coronaviruset har fått stora följder för världens ekonomi, företag varslar och kämpar ekonomiskt.

Det kommer att märkas i klubbarnas sponsorintäkter, och de klubbarna som lagt sin budget kan få tänka om.

Jag håller det inte som omöjligt att kontrakt som redan är skrivna med eventuella nyförvärv måste rivas.

På den nivån tror jag det är.

Direkt när beskedet kom nu, så har jag fått både meddelanden och mejl om att nu kan silly season starta.

Helt ärligt, så har jag aldrig haft så lite sug att skriva om övergångar som nu.

Det här sätter klubbarna i en helt ny sits.

För vissa vet man inte ens vad som händer.

Kommer ryssarna att dra sig ur kontrakt med svenska SHL-stjärnor? Kommer Luleå verkligen ha råd att plocka in Linus Klasen? Ska Malmö verkligen lägga stora belopp på att locka hem tvillingarna Westerholm?

Allting kommer att ge sig med tiden.

Men låt det få ta, just det, tid.

Låt klubbarna få sätta sig på sina skypemöten när de kommer hemifrån.

Låt de höra efter med sina sponsorer.

Låt ligan få kolla hur deras stora sponsorer mår.

Låt TV-sändande bolaget C More få säga sitt.

Alla klubbar i SHL är helt beroende av det centrala bidraget. Kanske måste alla trycka in pausknappen innan man kan göra någonting över huvudtaget.

Och till Björklöven, Modo, Timrå och gänget, som hade chansen att kvala sig uppåt.

Jag kan bara skicka mina varmaste tankar till er.

Det hjälper inte er ett jävla dugg, men ni ska veta att jag lider med er.

Ni har gjort så briljanta säsonger, Björklöven och Modo bättre än vad någon annan klubb någonsin har gjort på allsvensk nivå.

Så får ni inte ens spela om det.

Kommer Björklöven orka hitta ett nytt Cannata-fynd, pallar Tobias Enström spela en säsong till, kommer Modo skaka fram en ny Mattias Norlinder, kommer Jonathan Dahlén att knyta näven och köra en säsong till i HockeyAllsvenskan?

Det är så många saker man kan fundera över nu.

Men ingen vet något.

Allt vi vet är att det inte kommer spelas mer ishockey denna säsongen.

Resten får vi, hur mycket vi än kan längta och undra, ta sen.