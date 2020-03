Eddie Larsson överens med Luleå

Eddie Larsson flyttar till Norrbotten.Foto: Peter Holgersson / BILDBYRÅN

Linköpings säsong tog slut i torsdags när Linköping hamnade i ingenmansland i SHL.

Det var Eddie Larssons sista match i klubben.

Nästa säsong flyttar han till en SHL-konkurrent.

Enligt källor till SportExpressen är Larsson klar för Luleå.

– Jag kommenterar inte spekulationer, säger Larssons agent Jacob Hedin.

Larsson har under en längre tid cirkulerat hos olika SHL-klubbar.

I veckan blev det skarpt läge för klubbarna och spelaren att ta ett beslut, och nu är valet gjort för Larsson. Han bestämde sig för att flytta till seriesegrarna från Norrbotten som till slut blev rätt ensamma på bollen, och kan där ses som en ersättare till Joonas Jalvanti. Finländaren kommer att flytta hem till Finland, och man vill ha in en rutinerad defensiv back på hans position.

Eddie Larsson har spelat för Linköping de fyra senaste säsongerna. Men det står nu helt klart att han lämnar. Det har viskats lite om Malmö.

Men så blir det inte.

När Luleå kom in i bilden blev det rätt självklart. Larsson agent Jacob Hedin är fåordig.

– Det är mycket spekulationer kring spelare just nu på alla håll, säger han.

Luleå har sedan tidigare Erik Gustafsson, Daniel Sondell, Pontus Själin, Oscar Engsund och Fredrik Styrman på kontrakt.

NSD har redan avslöjat att MoDos Victor Berglund flyttar till Luleå nästa säsong. Nu kan alltså SportExpressen berätta att Eddie Larsson är klar för seriesegrarna.