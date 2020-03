Daniel Bertov klar för HV71

Daniel Bertov.Foto: Ludvig Thunman / BILDBYRÅN

Daniel Bertov har lämnats helt utanför Rögles lag i de två senaste matcherna.

Anledningen är den hårda konkurrensen, och enligt vad SportExpressen erfar är det också en markering från Rögles sida, då man under veckan fått ett negativt besked om Daniel Bertovs framtid i klubben.

Istället har HV71 fått ett positivt besked.

Enligt källor är han klar för klubben från och med nästa säsong.

Bertov kom till Rögle inför förra säsongen. Han tog sig snabbt in i laget och under hösten var han en av lagets absolut bästa backar.

Redan i omgång 2 blev han stor hjälte när han satte det avgörande målet mot Malmö borta och såg till att Rögle åkte ifrån Malmö Arena med samtliga tre poäng.

Under hösten och en bra bit in under säsongen har Bertov varit en av backarna som spelat mest i Rögles lag, men de senaste matcherna har speltiden minskat drastiskt.

Mot Brynäs och Oskarshamn så har han inte ens varit ombytt.

Uppgifter till SportExpressen säger att Bertov meddelat Rögle att han inte kommer att förlänga kontraktet. Det är för att han bestämt sig för HV71.

Under hösten sa Bertov i en intervju med Helsingborgs Dagblad, som då berättade att HV visade intresse:

– Jag försöker att inte fokusera på det nu, Rögle är prio ett för mig även om det alltid är smickrande när andra lag hör av sig.

För ett par veckor sedan kunde Sportbladet även berätta att Djurgården visat intresse.

Men så blir det inte.

Klubben har redan skrivit kontrakt med Malmös Tobias Ekberg, och vinner inte kampen om Bertov. Den vinner HV71, som då får hem en Jönköpingskille till klubben.

Enligt vad SportExpressen erfar, så är HV71 även igång med konkreta diskussioner med Daniel Norbes agent, om att förlänga det kontraktet.

Det ser positivt ut.

Klubben har en backsida med kontrakt på Eric Martinsson, Didrik Strömberg, Jesper Williamsson, Emil Johansson och Johannes Kinnvall.

Kinnvall hamnar som det ser ut i NHL.

Christoffer Persson lär inte få förlängt kontrakt och Nils Andersson, som har en hjärnskakning har en mycket osäker framtid i klubben.

Markus Lauridsen skrev på för Malmö tidigare i vintras.

Men Daniel Bertov är nu klar och det ser positivt ut vad gäller Daniel Norbe.