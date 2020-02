Det här blir en kamp hela vägen

Jonathan Dahlén gjorde fem poäng. Timrå gjorde elva mål.Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Jag hade räknat bort Timrå från kampen mot MoDo.

Jag hade räknat bort Jonathan Dahlén från kampen om att vinna poängligan.

Med tre omgångar kvar är det bara att lägga sig platt.

Det här blir ett race hela vägen in.

Dock: Grattis Björklöven till seriesegern. Ikväll blev det definitivt.

När jag såg att Jonathan Dahlén hade missat en match och att han med fyra omgångar kvar att spela av HockeyAllsvenskan, hade gjort 68 poäng, så hade jag räknat bort honom i kampen om Pär Arlbrandts rekord.

Men Timrå, och Dahlén visade annat.

11-1 borta mot Almtuna ikväll ger oss två besked:

1. Timrå är med i kampen om att spela allsvensk final. Man åt dessutom upp i stort sett hela MoDos målskillnadsförsprång.

2. Jonathan Dahlén vill vara med mot Jonathan Johnsson om att lösa Pär Arlbrandts poängrekord på 77 poäng.

Båda herrarna står på 73 poäng med tre matcher kvar att spela.

Jag trodde inte att någon av de skulle lösa det. Nu behöver någon av dem skicka in fem poäng under de tre sista matcherna.

Det är lika många poäng som Dahlén gjorde under denna kvällen med sina fyra mål och en assist.

Förvisso mot Almtuna, men ändå.

Det mest intressanta är dock inte poängrekordet. Jag tycker kampen mellan MoDo och Timrå är klart mer intressant.

MoDo som avslutar med tre bortamatcher de fyra sista omgångarna förlorade mot Vita Hästen.

Det är lite av ett spöke för MoDo. Samma gäng var det som bröt MoDos segersvit i höstas och satte stopp för det rekordet.

Nu står alltså båda på 102 poäng.

Timrå har ätit upp målskillnaden och nu kommer varje mål, varje poäng att vara extremt värdefull.

Eftersom MoDo förlorade så står det också helt klart ikväll att Björklöven vinner serien.

Jag tror Löven myser lite extra åt att deras kommande motståndare behöver gå hela vägen in till omgång 52 om att få möta Löven i den allsvenska finalen.

För nu pekar mycket på att det krävs full pott för både Timrå och MoDo.

Vilken magisk avslutning det kommer att bli.