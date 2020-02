Stoppa munkavlen på spelarna

Foto: Bildbyrån

SHL-spelarna och ledarna har slutat kritisera domarna.

Anledningen är att de får böter om de är för kritiska mot domarna.

Att SHL drar i bromsen och stoppar kritiken som stundtals höll på att spåra totalt under ett antal matcher strax innan jul är bra.

Men att det blivit helt svart eller vitt, då de aktiva nu står och kokar innerst inne, ger knappast domarna mer lugn och ro.

Frustrationen ökar och förståelsen minskar. Det ger bara dårarna mer bensin på elden.

I klartext, spelarna säger ingenting, men indirekt kritiserar man domarna ändå.

Jag har själv gjort ett par intervjuer där både tränare och spelare var kraftigt kritiska mot domares insatser.

Jag gjorde två stycken i slutet av 2019, som gav domarkritikerna ringar på vattnet.

För vi kan slå fast att domarnas miljö är och har varit åt helvete.

Jag vet domare som har barn, som fått ta emot kritik på skolgården, och jag vet domare som har en familj som skyddas när pappa är och dömer SHL-hockey.

En fullständigt vansinnig situation.

SHL:s drag för ett par månader sedan har varit att samla spelarna och ledarna.

Budskapet har varit tydligt. Säger ni något om domarna, eller ger någon form av kritik, så kommer ni att bötfällas.

Ingen vill drabbas av en bot, och betala beskattade pengar, för att man brinner av för stunden.

Följden av detta? Spelarna står i intervjuer, med en uppenbar ilska, fansen vill ha förklaring, men kan inte få en förklaring.

Tror ni att det minskar en hotfull stämning och rent hat mot våra domare? Det tror inte jag.

Nu är situationen inte speciellt lätt att lösa på något sätt. Men att det ska vara svart eller vitt, tror inte jag att någon tjänar på.

Jag har sett domare få cred ett antal gånger. Det är inte ofta, men ibland händer det. Jag tycker det borde hända betydligt mer ofta eftersom de gör bra matcher till stor del.

När fick en domare som mest positiv kritik den här säsongen? Jag skulle säga att det var i samband med att Leksand mötte Färjestad.

Då la sig domare Mikael Sjökvist fullständigt platt och erkände sitt misstag.

Vem orkar spy galla mot någon som erkänner ett fel? Inte många, om ens någon.

Istället för att lägga munkavle på spelarna och ledarna är det nu dags för SHL att öka transparensen.

Varenda match rullar ut I direktsänd TV. C More betalar hur många miljoner kronor som helst.

Låt domarna komma ut och stå för sina handlingar på isen.

Det handlar inte om att hänga ut domarna personligen.

Vi befinner oss i ett läge där varenda liten bedömning hamnar i fokus och kan avgöra en match.

Fansen förtjänar att få höra domarnas syn på saker och ting.

Hur tänkte man? Var det rätt? Var det fel?

Förmodligen så säger vi i 95 procent av fallen ”Aha, det tänkte inte jag på…” och så har domarna lik förbannat rätt ändå. Exakt det inträffade vid ett flertal tillfällen när domarna, vid varenda match under Viasat Hockeys tid i HockeyAllsvenskan kom ut och förklarade ett antal omdiskuterade situationer i matcherna.

Samtidigt är det också dags att ta bort munkavlen från de aktiva.

Nu har de helt slutat att svara på frågor som rör domarna.

Livrädda att få betala femtusen för att man råkar sig lite för mycket.

Men för guds skull, Tomas Thorsbrink och gänget. Använd det sunda förnuftet. Vi kan väl göra skillnad på när man kritiserar en domares beslut på ett sakligt sätt, och när det rör sig om ett rent personligt angrepp?

Anton Holm hade ett fullständigt horribelt utspel mot domarna vid en bortamatch för AIK i Örnsköldsvik under förra säsongen.

Det fattar alla aktiva att han passerade en gräns.

Men som det är nu att allting ska lämnas okommenterat, kommer knappast att få bort hot och hat mot våra domare. Jag är rätt säker på att det blir tvärtom.

Ökade klyftor och en situation som blir ohållbar.

Låt spelarna få lov att uttala sig.

Gör inte denna frågan svart eller vit.

Jag tillhör själv den sällsynta skaran som faktiskt uppskattar det jobbet som våra domare gör och tycker det till stora delar är bra, men så skyddade och isolerade som de idag blir kommer inte någon att tjäna på. Klyftorna ökar.

Dårarna som hotar våra domare blir förmodligen bara än mer frustrerade och bevakningen av bostad och vakter vid arenorna kommer bara att fortsätta.

Gör något åt det, SHL.

Fansen behöver förklaringar och förståelse från både domare och aktiva.

Gör om, gör rätt.