Backarnas målkung klar för KHL

Linus Hultström.Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

Djurgårdens Linus Hultström är förlorad.

Nästa säsong spelar SHL:s målkung bland backarna, i KHL.

Enligt källor till SportExpressen är Hultström klar för Vityaz Podolsk.

Den här säsongen har Linus Hultström tagit ytterligare kliv.

Djurgårdens offensiva back har slagit sitt eget målrekord i SHL och gjort 13 mål så här långt. Det gör honom också till ligans mest målfarliga back.

– Indikationen är att han trivs i Djurgården. Samtidigt har han kommit till den ålder där det finns fler marknader att spela hockey på än i Djurgården. Ifjol valde han att tacka nej och stanna hos oss, vilket gladde oss. Om han gör det en gång till återstår att se, sa Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson till HockeyNews.se för en vecka sedan.

Men den här gången väljer Hultström inte att stanna.

Den här gången nappar han på ett ekonomiskt fördelaktigt bud, enligt vad SportExpressen erfar.

Sedan en tid tillbaka är Hultström klar för Vityaz Podolsk.

Klubben ligger just nu sjua i den västra divisionen av KHL, och kommer att gå in i slutspelet, har ett utgående avtal på Ville Lajunen och ser om sitt hus efter nya högerskjutande backar.

Här kommer Linus Hultström att passa in bra, och för Hultström blir Podolsk en bra lösning. Klubben ligger precis i utkanten av Moskva.