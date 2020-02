Mora förstärker med finsk forward

Foto: Moras hemsida.

Färjestad presenterade en spelare från finska ligan i Aleksi Mustonen.

Även Mora presenterar en spelare från Finland i form av Mikko Laine, som hämtas in från andraligan.

– Mikko är en hårt arbetande forward som alltid ger allt för laget, säger tränaren Tomek Valtonen till klubbens hemsida.

Mora fick igår storstryk borta mot Kristianstad, men har gått bra på senaste tiden och ser av allt att döma ut att spela slutspelsserien.

Nu får man bredd in i laget.

– Han har ett bra skott och kan både användas i offensiven och i defensiven. Jag har själv varit tränare för honom under en säsong och känner till honom väl. Det är en riktigt bra person i omklädningsrummet också.

Mikko Laine har under den här säsongen gjort 25 poäng i andraligan för Tuto.

Där hämtade klubben tidigare under säsongen också in Kalle Valtola som gjort ett fint avtryck från backplats.