Karlskoga breddar från ettan

Pelle Hedlund.Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Det börjar dra ihop sig och lagen vill bredda sina trupper inför slutet av säsongen.

BIK Karlskoga såg idag till att ta in en spelare från division 1, när Pelle Hedlund hämtas in från Grums.

22-åringen har gjort 34 poäng på 34 matcher denna säsongen.

– Pelle är en användbar spelare som kan gå både ytterforward och center, säger klubbchef Torsten Yngveson.

Hedlund spelade tidigare under säsongen för Karlskrona, under sju matcher. Det innebär att han redan provat på allsvenskt spel.

– Han har redan testat på spel i Hockeyallsvenskan och vet vad det innebär. Kul att få in en lovande värmlänning i vårt lag, säger Yngveson, som är glad att få in en spelare som gör laget mindre känsligt för eventuella skador och sjukdomar. Men ändå öppnar han för ytterligare förstärkning.

– Tidigare under säsongen har vi varit väldigt sårbara när vi drabbats av skador och därför söker vi ytterligare förstärkning för att vara på den säkra sidan, säger han till klubbens hemsida.