Vill ha Leksands stjärncenter

Foto: Bildbyrån

Det är förmodligen inte en fråga om Fredrik Händemark tillhör en klubb i världens bästa liga nästa säsong, utan om vilken det blir.

Därför är Malmös jakt på en ersättare redan igång.

Ett hett namn att ersätta Händemark är enligt Kvällspostens uppgifter, Leksands stjärncenter, Marek Hrivik.

28-åringen har ett utgående kontrakt och vill flytta till en större stad.

Igår gjorde Fredrik Händemark två mål och imponerade när Malmö Redhawks slog Leksand på bortaplan.

På läktaren, satt Marek Hrivik, skadad, och såg på matchen.

Nästa säsong funderar slovaken som bäst på vad han ska göra.

Efter en imponerande säsong, där han varit Leksands bästa spelare, enligt många, så saknas inte intresse för honom.

En av klubbarna som aktivt visar intresse för slovaken är Malmö Redhawks, som ser ut att ha flera luckor högt upp i sitt lag kommande säsong.

Klubben räknar mer eller mindre bort lagkapten Fredrik Händemark och behöver värva minst en riktigt etablerad center, förmodligen två.

Hrivik har ett dyrt avtal. Nästa säsong kan det sticka iväg så högt som 250.000 US-dollar netto för en hel säsong, men med sign on och sign off, samt med expertskatt, så blir det inte dyrare än vad en svensk toppspelare tjänar i ligan, där lönerna brukar ligga runt 200-250.000 kronor i månaden netto.

En lön som Fredrik Händemark redan tjänar idag, och som blir pengar som kommer att frigöras om Händemark flyttar.

Redan under säsongen försökte ryska lag att värva Händemark. Då fick man nej av Malmö. Det intresset ligger kvar, men allt pekar på att det blir i Nordamerika Händemark hamnar.

Aftonbladet har redan skrivit om att Detroit Redwings är ute efter svensken.

Enligt vad Kvällsposten erfar finns även ett stort intresse från San José Sharks. Men det är inte uteslutet att fler klubbar är på jakt efter Händemark, som är free agent, och kan således välja och vraka bland samtliga NHL-klubbar. Dessutom till en förhållandevis låg kostnad, som ryms inom samtliga NHL-klubbars lönetak.

Fredrik Händemark har ett avtal med Malmö till och med våren 2022, men i samtliga kontrakt finns NHL-klausul till och med den 15 juni.

Därför måste Malmö se över efter en ersättare, och precis som Händemark, så kan det bli en spelare med förflutet i Leksand.

Marek Hrivik värvades sent till klubben, några veckor före SHL-starten och satte omgående avtryck.

Slovaken har varit Leksands bästa spelare, och har trivts bra i klubben. Problemet är det sociala utanför. Han har haft svårt att trivas i en så pass liten ort, och det har varit svårt att ta sig hem till Slovakien under ledigheten som uppstår ett par gånger per säsong.

Här har Malmö ett trumfkort att spela ut.

Med 15 minuters tåg från Malmö finns Köpenhamns flygplats, vilket gör det enkelt att ta sig hem för importspelare.

Det lockbetet, större stad, en roll högt upp i laget och en bra lön är vad man försöker locka med.

Frågan är om det räcker. För det finns konkurrens om slovaken. Hans säsong i Leksand, har satt avtryck och även KHL-klubbar vill vara med och bjuda på honom.

Fredrik Händemark behöver hur som helst ersättas och Hrivik är ett starkt önskenamn för klubben.