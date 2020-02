Sveningsson lånas ut till HockeyAllsvenskan

Filip Sveningsson.Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

Oskarshamns forward Filip Sveningsson lånas ut.

Enligt uppgifter till SportExpressen kommer forwarden att lånas ut till allsvenska Tingsryd.

Det kommer förmodligen att presenteras inom kort.

Sveningsson var en av genombrottsspelarna i IKO-laget som tog klivet upp i SHL förra säsongen. Men den här säsongen har han haft svårt att komma in i SHL-kostymen.

Han har snittat under tio minuter per match och mot Rögle innan uppehållet så fick han inte spela en enda minut.

Därför väljer Oskarshamn och Tingsryd nu att nå en överenskommelse där Sveningsson lånas ut.

Förra säsongen levererade Sveningsson starkt under framför allt hösten i Oskarshamn. Han vräkte in mål, och många trodde att han skulle fortsätta flyga fram under våren för att sedan ta SHL med storm säsongen efter. Den starka hösten tog honom också in i den svenska JVM-truppen.

Den här säsongen har det dock bara blivit fyra poäng under de 27 matcherna han spelat.

För Tingsryd blir det en kanonförstärkning, då laget efter en pigg start på säsongen har en ordentlig formsvacka och så sent som under gårdagen förlorade mot jumbon AIK.