Växjö värvar från Brynäs

Niclas Lundgren.Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

Växjö Lakers är på väg att göra klart med en återvändare.

Niclas Lundgren är, enligt SportExpressens källor på ingång i klubben inför deadline.

Affären kan bli helt klar under morgondagen.

– Jag har inga kommentarer till spelare som inte tillhör Växjö Lakers, svarar Henrik Evertsson i vanlig ordning.

Enligt uppgift är Lundgren i slutskedet av att bryta sitt avtal med Brynäs.

Allting kan bli helt klart imorgon.

Tanken är då att Lundgren, som har ett förflutet i Växjö Lakers som en stabil defensiv back under flera säsonger, ska ansluta till klubben igen.

Men det är ingenting som Växjös sportchef Henrik Evertsson vill bemöta, med sin sedvanliga hänvisning till att han bara kommenterar spelare som tillhör Växjö.

Enligt källor till SportExpressen vill Växjö ha in Lundgren i truppen för att bredda och förstärka truppen.

Peter Andersson är långtidsskadad och därför har man endast sju tillgängliga backar. Om man vill ha en lång säsong så är man i behov av fler spelare, om skador skulle uppstå.

Dessutom är det inte omöjligt att klubben kan tänka sig en längre period för Lundgren, som förmodligen hade sina bästa år i karriären under Sam Hallam i just Växjö.

Därefter har han varit i Linköping och under de två senaste säsongerna har Lundgren representerat Brynäs.

Brynäs sportchef Micke Sundlöv har kontaktats, utan framgång.