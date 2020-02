Leksand tar in ny målvakt

Alexander Sahlin kan stärka upp Leksand vid behov.Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Leksand stärker upp sin målvaktsuppsättning.

Alexander Sahlin från Södertälje är klar för klubben och blir så kallad ”namngiven målvakt”, vilket innebär att Leksand kan ta in honom vid behov, och han kan vandra fritt mellan Södertälje och Leksand även efter den 15 februari, som är slutdatum för transfers i Sverige.

I första hand handlar detta om en lösning som träder i kraft om Södertäljes säsong avslutas tidigare än Leksand.

Skulle lagen ställas mot varandra i ett eventuellt kval så är Sahlin Södertäljes målvakt.

Så här skriver Leksand:

”Alexander Sahlin kommer att fortsätta representera Södertälje SK även fortsättningsvis under säsongen, men registreras även för Leksands IF på ett så kallat dispensavtal som gör att han kan gå fritt mellan klubbarna även efter transferstoppet den 15 februari, och således vara tillgänglig för Leksands IF vid behov efter att Södertälje SK spelat färdigt sin säsong.”

Alexander Sahlin har en historia i Leksand.

Mellan 2010-2012, så tillhörde han klubbens juniorlag och var även ombytt vid ett antal matcher i HockeyAllsvenskan för klubben.