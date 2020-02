Nackdelen med att göra bra saker

Foto: Bildbyrån

Kodie Curran är klar för Avangard Omsk, enligt Kvällspostens källor.

Rysk media meddelade i förra veckan att målvakten Roman Will flyttar till Traktor i KHL.

Leon Bristedt har spelat så pass bra att mycket pekar på ett NHL-kontrakt.

Idag skriver Schweizisk media att Ted Brithén är högaktuell för en flytt till storklubben Bern.

Rögle har gjort många bra saker de sista åren. Nackdelen? Spelarna blir för bra, och man tappar sina stjärnor.

Det har surrats en del om Ted Brithén de sista dagarna.

Nu slår Schweiziska Swisshockeynews fast att Brithén jagas av Bern. Det skulle faktiskt inte förvåna mig om det redan är klart.

Antalet importplatser är begränsade, och man brukar i regel göra klart de sakerna här och nu.

Rögle tappar förmodligen många spelare bland sina spetsar.

Visst, man tjänar en del pengar, dels på att frigöra löner, men också rena övergångspengar. Det är dock ingen garanti för att ersättarna ska vara lika bra.

Långt ifrån.

Här gäller det för Chris Abbott att göra ett enormt arbete, för att hitta sådana spelare, som kan stå för den spetsen man av allt att döma tappar.

Dessutom, det kanske inte stannar vid Curran, Will och Brithén (Förutsatt att han drar).

Leon Bristedt är definitivt högaktuell för att åka till NHL. Nils Höglander har också satt avtryck, och vad händer med stjärnorna Daniel Zaar och Christoffer Rifalk?

Det kan vänta ett rejält nybygge i RBK.

Man får verkligen ett kvitto på att man gjort många bra saker i den klubben de sista åren, och det kan väl kanske vara skönt, men det blir också att börja på ny kula, och jag tror inte fansen blir lyckligare av att det trillar in lite mer pengar på kontot, mot att man måste börja om sitt lagbygge.

Det som är skönt för Rögle är att Dennis Everberg inte har out i sitt avtal förrän efter nästa säsong. Hoppet kanske också kan vara att någon av ovan nämnda spelare beslutar sig för att stanna. Det är bara Kodie Curran och Roman Will, som så här långt är förlorade, definitivt. Men det lär bli fler.