Joakim Fagervall.Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

I morse berättade Malmö Redhawks för sin spelartrupp att Peter Andersson kommer att lämna.

Vid elva gick man ut och gjorde hela saken offentlig.

Nu kommer beskedet från Björklöven. Joakim Fagervall lämnar som tränare.

Ett plus ett är två. Och så tror jag det är den här gången också.

Allt pekar på att Fagervall är Malmös alternativ som huvudtränare. Det förvånar mig inte heller om det är klart. Men ingen källa inom klubben har så här långt kunnat bekräfta det.

Björklöven valde, precis som Malmö att undvika spekulationerna.

Eftersom Jocke Fagervall och Per Kenttä båda två vet om att man bestämt sig för att gå vidare åt varsin riktning nästa säsong, så var det lika bra att underrätta fans och sponsorer.

Det här blir det sista Fagervall gör i klubben.

Situationen blir faktiskt snudd på identisk, som den situationen Per Kenttä hade förra säsongen. Det tror jag Kenttä kan bära med sig.

Även om han tidigt gjorde klart att han inte skulle fortsätta som sportchef i klubben, så jobbade han hela vägen in i kaklet, och det blev till slut en SHL-plats.

Om det är någon Björklövenanhängare, som redan nu vill ha bort Fagervall, så har jag bara en sak att säga: Lägg ner.

Att Fagervall vill söka nya utmaningar känns på något sätt logiskt.

Han var förmodligen nära att få sparken förra året, men det slutade i att han blev kvar, och den här säsongen har han och Kenttä varit ett riktigt dreamteam som ledare för klubben, och man leder HockeyAllsvenskan överlägset.

Ny tränare för Björklöven kommer nu stå överst på Per Kenttäs lista.

Vem det kan bli?

Förmodligen vill han han behålla Robert Kimby som en assisterande tränare.

Vågar Kenttä gambla och ta in Håkan Åhlund som huvudtränare?

Säga vad man vill om Åhlund, men han lyckades enormt bra sportsligt under just Kenttä, och mina indikationer säger att Kenttä är den enda sportchefen som har kunnat klara av att hantera Åhlund.

Örebros sportchef klarade det inte.

Panterns sportchef klarade det inte.

Oskarshamns nuvarande sportchef och Hm klarade det inte.

Men Kenttä klarade av att hantera Håkans speciella ledarstil och laget tog sig till SHL.

Nu säger jag inte att det blir så, men det är trots allt fakta att Kenttä är den sportchef som jobbat bäst med Åhlund.

Malmö och Joakce Fagervall då.

Ja, precis allt pekar på att man börjar jobba ihop från och med nästa säsong.

Tajmingen är lite för träffsäker, för att det bara ska vara en slump, det som gått ut idag.

Ett plus ett är två.

Det här lär inte vara ett undantag.