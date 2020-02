Andersson har satt en vinnarkultur

Martin Filander och Peter Andersson lämnar båda två.Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Situationen blev ohållbar.

Peter Andersson ville inte fullfölja sitt avtal med Malmö Redhawks, och man var tvungna att enas om en lösning.

Svaret var att båda parter kände samma sak, och då var det inget snack om saken.

Man löser det, gör ingen dramatik av det, och framför allt: Man kör med öppna kort, och gör det officiellt direkt.

Det har gått ett antal månader sedan Redhawks gjorde det offentligt att Martin Filander skulle lämna efter säsongen.

Dramatik? Noll.

Det har nu gått ett par veckor sedan det tog fart i media att Peter Andersson ville lämna sitt jobb, trots kontrakt.

Hanteringen av det har varit bra, här också.

Mina källor säger att man tog tre djupa andetag, sedan kallade man in sin tränare på möte, för att sedan komma överens, och då verkligen vara överens.

Nu är det uppehåll, då skickar man ut det hela så fort det tog fart i media igen (Läs i morse).

Dramatiken i det som skett idag: Egentligen noll, om vi ska vara ärliga.

Nu slipper man frågor kring sina tränares framtid.

Alla kort ligger på bordet, kring de tränarna som det varit mest osäkerhet kring, dvs Filander och Andersson.

Spelarna och alla vet att de ska lämna.

För Filander är det till och med så pass skönt att ”alla” vet att han ska träna Oskarshamn nästa säsong.

Det kan komma att bli ett moment för Peter Andersson att hantera, men rutinerad som han är, så kommer han nog stänga ner en sådan diskussion helt och hållet.

Vad jag vet så har Peter Andersson inget nytt jobb, men jag utgår från att 54-åringen är sugen på ett äventyr nere i Europa.

Under sina fyra säsonger i Malmö Redhawks så har Andersson visat, och till viss del tagit revansch.

Som spelare i Malmö behöver ingenting bevisas eller pratas om.

Men som ledare var det minst sagt ett antal tveksamma år som sportchef och sedan assisterande tränare.

De åren är mer eller mindre raderade ur den genomsnittliga Malmösupporterns tankar.

Man minns som bekant oftast det som skett sist, och här är fakta:

Semifinal, semifinal, kvartsfinal och snart ett troligt slutspel.

Senast det inträffade innan Peter Anderssons inträde som huvudtränare i klubben var 2002, så det säger väl en hel del om vad som hänt 2017, 2018, 2019 och nu också under det sista året, 2020.

Jag överdriver nog förmodligen inte, om jag kallar Peter Anderssons gärningar som de kanske viktigaste i klubben under hela 2000-talet.

När han anslöt som tränare läste jag om supportrar som minns vad som hände 2005-2009, som ”inte skulle köpa säsongskort”, men givetvis till slut gjorde det.

Sedan första SHL-matchen med Andersson som huvudtränare i september 2016, när man slog de svenska mästarna Frölunda i premiären, så vet jag inte många som ifrågasatt honom som tränare.

Däremot vet jag väldigt många som stört sig på honom, utifrån.

Anderssons sätt att starta mentala kamper, lägga press på andra, börja prata om domare, och alltid sätta sitt eget lag i främsta rummet har varit imponerande att se.

Andersson har vunnit många psykkrig.

Och han ger blanka fan i om folk utifrån stör sig på honom. För honom har det till hundra procent handlat om att vinna.

Hans pikar till andra, och vilja att vinna under de här sista månaderna som nu återstår på kontraktet kommer inte att förändras det minsta.

Visserligen förändras inte det faktumet att han fortfarande har ett ganska trubbigt lag att jobba med, men jag är också säker på att han kommer ge allt under de här sista månaderna för att avsluta det han jobbat så hårt för under snart fyra år.

Han har varit tränaren som gjort Malmö Redhawks till någonting helt annat än den relativt blygsamma nykomlingen som precis kommit tolva i SHL.

Han kommer lätt kunna gå med högt huvud ut från det här.

Samtidigt tror jag att han, och klubben kommit till en punkt där man känner att fyra år, det räcker.

Andersson tog initiativet, Redhawks hakade på.

Alla nöjda – alla glada.

Nu kan de i lugn och ro fokusera på en vår, där alla vet förutsättningarna.

Känner jag Peter Andersson rätt så vill han avsluta på bästa möjliga sätt.