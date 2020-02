Ny målvakt klar för Malmö

Viktor Kokman.Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Malmö Redhawks förstärker laget.

Vita Hästens målvakt Viktor Kokman är klar för klubben.

Han registreras som tredjemålvakt inför slutet av säsongen, och finns redan inlagd i Malmö Redhawks trupp på Swehockey.

– Vi har jobbat ihop tidigare. Jag vet exakt vad jag får av honom om det skulle bli skarpt läge, säger Redhawks målvaktstränare Henning Sohlberg.

Viktor Kokman kom upp i HV71:s A-lag för ett antal säsonger sedan, men har sedan vandrat en lång väg.

Henning Sohlberg har jobbat med Kokman under ett antal målvaktsläger, och de känner varandra utan och innan.

Därför är han nu tillgånglig för Malmö om en skada uppstår för Alsenfelt eller Lars Volden.

– Han är dubbelregistrerad. Det innebär att han kan spela för Hästen ena dagen, och för oss dagen efter. Det blir en trygghet för oss att vi har en målvakt att tillgå om det skulle bli en skada på Lars eller Oscar, förklarar Henning Sohlberg.

Tack vare den etablerade kontakten sedan tidigare har Sohlberg kunnat få in Kokman, som tidigare under säsongen varit utlånad till Oskarshamn en kortare sväng.

Men det handlar inte om någon skada på varken Oscar Alsenfelt eller Lars Volden.

Det säger även Henning Sohlberg.

– Just nu är båda två helt tillgängliga för oss. Det är inga problem. Men skulle någonting hända, så känns det väldigt bra för oss att ha Kokman som tillgänglig för oss. Men han spelar vidare som vanligt i Vita Hästen, så länge ingenting händer våra, säger Sohlberg.