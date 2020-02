Det räcker inte med Uffe, Leksand

Foto: Bildbyrån

Leksand agerade till slut.

Ett högst väntat beslut, med anledningen av att Roger Melins energi mer eller mindre varit obefintlig.

I förra veckan kunde SportExpressen berätta att Melin bett om att få lämna, men han hölls då kvar av Thomas Johansson.

Men när uppehållet nu kom in, så var det bara att verkställa.

Ny tränare: Uffe Samuelsson.

Men räcker verkligen det? Nej, om ni frågar mig.

Under kvällen igår så spelade jag och Sanny Lindström in veckans podcast av Sanny & Svensson. Vi var inne på att Samuelsson skulle kliva in om man tog beslutet att det fick räcka med Roger.

Så blev det.

Det behöver vi inte älta, utan nu är det fakta som nu ligger på bordet.

Frågan är om det räcker.

Ja, Leksand kommer att förändras helt med en helt annan, mer kravställande ledare. Det är inget fel på Roger Melin. Han varit HELT rätt ledare att få in i förra säsongen, när truppen behövde kärlek.

han lyckades också.

Men med alla stjärnor som underpresterat så behövs en stark, mer kravställande ledare.

Samtidigt så är Leksand där man är. Uffe Samuelsson är inte på något sätt någon garanti för att Spencer Abbott, Johan Fransson och Patrik Zackrisson plötsligt ska leverera.

Leksand behöver förstärka upp sitt lag ännu mer. Det behövs spelare som stärker upp laget. Spelare som tar plats per omgående.

Johan Ryno är förmodligen ett bra namn, som hamnat dåligt till i Färjestad.

Visst, Ryno och Leksand har väl varit en kombination man aldrig har trott ska vara aktuell igen, men nu är han utanför Färjestads lag, och om Leksand bara kan, för Färjestad, så är det bara att slå till.

Ett annat förslag annars: Ring HV71 och försök värva Johan Johnsson eller Juuso Ikonen.

Det är väl förmodligen de spelarna som ligger närmast till hands att få lämna Jönköping när Lias Andersson kommit in i klubben.

Om nu inte Johan Hult bestämmer sig att att han vill ha 15 forwards i sin trupp.

Leksand har varit i Finland och tittat. Chris DeSousa har varit en man tittat på.

Det kan verka desperat att även börja plocka spelare.

Men även om det varit en nivå ner, så kan man kika på Mora och Södertälje.

Jag tror inte deras lyft enbart förklaras av att de plockat in nya tränare. Lyftet kommer också av att man värvat flera spelare och skakat om i truppen rejält. Ingen spelare har känt sig säker på att få spela.

Det behöver Leksand också göra.

För Roger Melin väntar nu semester och pensionering, eller?

En läsare skrev en intressant spaning han hade gjort: Ringer AIK:s Anders Gozzi till Roger Melin nu, som ett tänkbart hopp inför deras kommande kval till HockeyAllsvenskan?

Ingen dålig tanke. Ingen dålig tanke alls!