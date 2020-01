Tio omgångar på sig att slå rekordet

Foto: Bildbyrån

Björklöven och MoDo kommer spela allsvensk final.

De kommer att förlora lite strömatcher här och där, men poängen som Timrå ligger bakom kommer man inte rå på.

Vad som är desto mer intressant är hur det går för poängkungarna Jonathan Dahlén och Jonathan Johnsson, som för ett tag sedan hade riktigt goda utsikter för att nå Pär Arlbrandts poängrekord på 77 poäng.

Hur det går? Lite trögare, men det finns fortfarande en möjlighet.

Över en säsong brukar allting jämna ut sig.

Det har det också gjort för de båda herrarna.

När det nu återstår tio matcher att spela så har Jonathan Dahlén spelat in 61 poäng, och har således 16 poäng upp till Arlbrandt.

Johnsson har spelat in 60 poäng, och har då 17 poäng upp till Arlbrandt.

De måste med andra ord göra en rejäl spurt, för att lösa rekordet. Dessutom måste man gör ytterligare en poäng. Det här gäller bara vid en tangering.

Noterbart är att Arlbrandt gjorde sina 77 poäng på 42 matcher. Alltså exakt det antalet matcher man spelat efter kvällens matcher.

Det säger en hel del om prestationen Arlbrandt gjorde.

Vi tycker både Dahlén och Johnsson fullständigt vräkt in poäng, vilket de också har, men vid det här laget hade Pär Arlbrandt nått 77 poäng. Samma rekord som de båda herrarna måste snitta 1.6, respekt 1.7 poäng per match för att nå.

Tufft, men inte omöjligt.