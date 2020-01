VM-målvakt klar för MoDo

Foto: Vasily Fedosenko/ Bildbyrån

MoDo har varit på jakt efter en målvakt en längre tid.

Nu har man hittat en mycket meriterad målvakt.

Tjeckiske VM-målvakten Patrik Bartosak, är enligt källor till SportExpressen klar för klubben.

Han kommer att presenteras inom kort.

– Jag har absolut inga kommentarer, säger sportchef Fredrik Glader.

MoDo har under lång tid varit ute efter en målvakt.

Men klubben har inte velat skylta med det. Nu har man hittat spelaren som ska göra skillnad i slutet av säsongen.

VM-målvakten Patrik Bartosak.

Han har under säsongen spelat för Trinec i Tjeckien, men lämnade klubben för två veckor sedan på grund av personliga skäl.

Nu plockar MoDo in honom och han kommer därmed bli den målvakten som man jagat under en längre tid, då Linus Lundin och Erik Hanses inte anses hålla för ett långt kvalspel till våren.

Då vill Fredrik Glader och Björn Hellkvist ha en riktigt etablerad målvakt, som kan ta klubben hela vägen till SHL som är den uttalande målsättningen.

Han lämnade tjeckiska storklubben på grund av personliga skäl, men ska nu vara redo att spela och flytta till ett nytt ställe.

Att han skriver med MoDo handlar om att han vill få en nystart på karriären och en bra vår ger goda möjligheter för att bra avtal till nästa säsong.

Enligt uppgift till SportExpressen så är han på plats i Sverige redan idag, och MoDo kommer att presentera honom ikväll eller under morgondagen.