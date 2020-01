Conny Strömberg klar för spel i Dubai

Conny Strömberg. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN / Cop 159

Conny Strömberg är inne på sin 25:e klubbtillhörighet den här säsongen, när han skrev på för Surahammar i HockeyEttan.

Men 43-åringen kommer spela även efter att den ordinarie säsongen tagit slut.

I april kommer Strömberg nämligen spela i – Dubai.

Det är laget ”Swedish Vikings” som ikväll gjorde klart med Strömberg, skriver man på sin facebooksida.

Swedish Vikings är ett lag som spelar en turnering påg fyra olika nivåer, med fyra olika lag.

Strömberg är klar för deras A-lag, där bland annat tidigare kedjekamraten Johan Wiklander. Även Christian Berglund, Jonas Westerling och Emil Kåberg ingår i laget för att nämna några namn.

– Conny kommer få mycket ansvar på isen i turneringen samt styra våra powerplay, säger coachen Fredrik Haag.

Så här skriver Swedish Vikings på sin egen hemsida om vad man är för lag:

”Swedish Vikings startades i augusti 2017 med att på sikt bli Sveriges största och häftigaste projekt/satsning inom svensk ishockey.

I detta projekt får nyligen pensionerade proffs från SHL/NHL och andra proffsligor tillsammans med spelare från Division 1 ner till lägsta division ansöka om en plats i ett av våra 4 lag som kommer få representera Swedish Vikings och svenska flaggan internationellt.

Detta år i April hålls den stora internationella turneringen Dubai International Ice Hockey Tournament där ca 30 lag från över 12 nationer deltager. Turneringen spelas i 4 olika divisioner/nivåer därav har Swedish Vikings 4 stycken lag ett i varje nivå.

Totalt kommer 55 spelare få sitt livs chans som ishockeyspelare. Minst 10 utespelare + 1 målvakt kommer tas ut till respektive lag i Swedish Vikings. Detta sker genom en stor ansökningsprocess där endast få blir uttagna.”

Swedish Vikings har samlat in ansökningar under hösten och under november skänkte man också 75 kronor för varje ansökan som kom in, till cancerfonden.