Växjös drag – lånar veteranen

Marcus Paulsson.Foto: Magnus Lejhall / BILDBYRÅN / Cop 214

Växjö lånar, något oväntat, in veteranen Marcus Paulsson.

Eftersom man har skador på sina forwards, bland annat på senaste nyförvärvet Jacob Micflikier, sä väljer sportchefen Henrik Evertsson att agera.

Paulsson lånas nu in, i första hand till landslagsuppehållet som är en vecka bort.

– Det känns väldigt bra att säkra upp Marcus som en resurs för oss, säger sportchef Henrik Evertsson.

Paulsson har den här säsongen spelat för Mörrum i HockeyEttan, dit han valde att varva ner efter allsvenskt spel med Karlskrona.

– Marcus har med sin mångåriga SHL-erfarenhet ett väldigt lågt insteg för att omedelbart kunna hjälpa vilket lag som helst på den här nivån. Vi tackar Mörrum för gott samarbete i frågan, säger Evertsson.

Under den här säsongen har Paulsson producerat över en poäng per match i Mörrum.

Det har blivit 35 poäng på 26 matcher.

Med sin erfarenhet kommer han kunna kliva in i Växjö per omgående och klara av att spela SHL-hockey, trots att han inte spelat på högsta nivå sedan Karlskrona åkte ur SHL för två säsonger sedan.