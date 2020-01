Curran lämnar Rögle – överens med storklubb

Kodie Curran.Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

SHL:s stora stjärnback, Kodie Curran, har kontrakt med Rögle även nästa säsong.

Men någon fortsättning i klubben blir det inte.

Enligt uppgifter till SportExpressen har Curran gjort sitt val inför nästa säsong.

Flera av varandra oberoende källor säger att succébacken är överens med ryska storklubben Avangard Omsk.

– Jag har ingen kommentar till det, säger Rögles sportchef Chris Abbott.

Det har gått två år sedan Rögle värvade Kodie Curran som gjort stor succé i Norge med dåvarande mästarklubben Storhamar.

Efter 10-12 matcher med tveksamma insatser i Ängelholm växte han ut till en av seriens bästa och skickligaste backar.

Med 37 poäng var han en av seriens mest poängstarka backar. Bara Jesse Virtanen och Ryan Gunderson gjorde fler poäng.

Den här säsongen har han tagit ytterligare kliv.

Han har varit SHL:s i särklass bästa back och stundtals också hela seriens bästa spelare.

Det har väckt intresse under en lång tid.

Nu har Curran gjort sitt val, enligt uppgifter till SportExpressen.

Trots kontraktet, som sträcker sig till våren 2021, så kommer en klausul aktiveras och Curran är då överens med Avangard Omsk i den ryska ligan, KHL.

Där får han en lön som han tidigare under karriären inte har varit i närheten av, och det är summor som inget SHL-lag kan matcha.

Omsk är en storklubb och leder sin division i KHL just nu.

Även NHL-klubbar har väckts med anledning av Currans succé, men det går att skriva NHL-kontrakt, trots att han väljer att gå till Omsk i KHL.

För Rögle blir det en tuff smäll, som man ändå har varit förberedda på en längre tid. Troligtvis har sportchef Chris Abbott full koll på att han kommer tappa sin storstjärna som får anses vara hans klart största fynd sedan han tillträdde som sportchef, och har redan börjat jakten på en ersättare.

Men när Abbott kontaktas via sms för att kommentera det hela är han kortfattad.

– Jag uppskattar att du ställer frågan, men jag har ingen kommentar till de här uppgifterna, säger Abbott.