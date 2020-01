Ottosson lämnar – jagas av Björklöven

Axel Ottosson.Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN

Idag lämnade Axel Ottosson sin andra SHL-klubb under säsongen, när han lämnade Linköping.

Nu kan han, enligt uppgifter till SportExpressen, återvända till Björklöven.

– Han är inte klar för oss, säger Björklövens sportchef Per Kenttä via sms.

Björklöven leder HockeyAllvenskan stort.

Laget kommer att spela allsvensk final och av allt att döma blir det MoDo man kommer att möta den 10 mars, då matchserien startar.

Klubben är först och främst på jakt efter en back, efter Alexander Deilerts skada.

Men idag öppnade sig en lucka då Axel Ottosson lämnade Linköping. Samma Ottosson som gjorde succé i Umeå för två säsonger sedan och skrev SHL-kontrakt med Färjestad.

Per Kenttä dementerar att han är klar för Björklöven, men förnekar inte heller SportExpressens uppgifter om att man nu förhört sig för och har en dialog.

– Vad är det sedan han lämnade? En timme? Han är åtminstone inte klar för oss, men mycket mer finns det inte att säga just nu, skriver Kenttä.

Men ni jagar honom, eller hur?

– Det har jag ingen kommentar till.

Björklöven har redan flera forwards i truppen. Skulle man även få in Axel Ottosson kommer man att tvingas sätta andra forwards på läktaren.

Med 15 stycken redan nu på kontrakt kommer spelare som William Eriksson, Lukas Ericsson, Emil Lundberg och Kristoffer Söder att riskera en läktarplats om man har full trupp.

Björklöven har inte någon uttalad jakt på en forward, men när nu en lucka uppstått med en hemvändare så gör man ett försök och diskussioner är igång.

Enligt uppgifter till SportExpressen har man också haft en diskussion om att värva Anton Holm.

Då var priset alldeles för högt för den tidigare AIK-spelaren. TPS Åbo som han tillhör begärde en alldeles för höga summa för att släppa svensken.