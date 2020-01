MoDos syndabock återvänder till SHL

Örebro kommer att plocka in Robin Kovacs redan nu.

Men klubben nöjer sig inte där.

SportExpressen kan avslöja att finländske backen Otso Rantakari inom kort väntas ansluta.

Parterna är muntligt överens.

– Jag har inga kommentarer till det. Vi har åtta bra backar och sitter lugna i båten, säger Niklas Johansson, sportchef i Örebro.

Otso Rantakari är känd för den svenska publiken för en enda sak.

I april 2016 var han stor syndabock när MoDo åkte ur SHL, sedan han med sin felpass sett till att Brock Montpetit fick ett friläge som sköt Leksand till SHL.

Efter det har den finländske backen varit pålitlig poängback i Tappara och under denna säsongen har han gjort 20 poäng på 26 matcher i Schweiz, för Davos.

Men efter att Magnus Nygren kommit tillbaka efter sin skada, så vill Davos släppa Rantakari och istället plocka in en forward.

Det blir Örebros lycka som vill ha in en högerfattad offensiv back i truppen, som är igång med spel.

Niklas Johansson, som är sportchef i Örebro är fåordig när han konfronteras med SportExpressens uppgifter.

– Vi har åtta bra backar. Bättre än många andra lag i serien. De är vi nöjda med.

Vad har du att säga om Rantakari?

– Jag har inga kommentarer om andra spelare.