Succéforwarden nära återkomst i Göteborg

Jan Mursak i Bern. Foto: Bildbyrån.

Frölunda ser ut att tappa Rhett Rakhshani och Ryan Lasch.

Men den sportsliga ledningen med Fredrik Sjöström i spetsen ligger inte på latsidan.

SportExpressen kan avslöja att succéforwarden för två säsonger sedan, Jan Mursak är i stort sett klart för en återkomst i klubben.



Slovenen kom in under slutet av säsongen 2017/2018, och gjorde stor succé, i grundserien.

Med 20 poäng på 15 matcher såg han ut att vara brickan som behövdes i laget. Men i slutspelet blev det endast tre passningspoäng under de sex matcherna mot Malmö i kvartsfinalen.

Då hade meriterade Mursak redan gjort klart med SC Bern i Schweiz.

SportExpressen kan avslöja att parterna under en tid fört diskussioner och nu är man i stort sett helt överens med varandra.

För Frölunda är det ett bra besked. Klubben kommer av allt att döma tappa flera poängstarka, högerfattade forwards.

Samuel Fagemo har redan kontrakt med LA Kings.

Dessutom lockas storstjärnorna Ryan Lasch och Rhett Rakhshani av fina erbjudanden i Ryssland och Schweiz, som man med stor sannolikhet kommer att nappa på.

Allt annat är en bonus för Frölunda.

Den snart 32-årige Mursak har spelat de två senaste säsongerna i SC Bern i Schweiz, utan att göra något braksuccé. Men han har inte heller floppat.

I Bern är det svårt att ta sig förbi de riktigt stora stjärnorna Mark Arcobello, Andrew Ebbett, Simon Moser och Thomas Rüfenacht som levererar för klubben säsong efter säsong.

Till våren går kontraktet ut i Schweiz.

Nu är han mer eller mindre klar för att återvända till Göteborg.

Frölundas sportchef Fredrik Sjöström har kontaktats utan framgång.