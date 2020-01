Han finns sex mil österut, Jakobsson

Fredrik Forsberg.Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Färjestad tappade Micke Lindqvist för resten av säsongen idag.

Peter Jakobsson har i lokaltidningen VF.se lovat att man kommer göra allt för att ersätta honom.

Men kanske behöver han inte göra någon resa mer än sex mil österut.

I Karlskoga finns nämligen HockeyAllsvenskans hetaste målskytt. Det är dags att vifta med sedlarna och försöka köpa loss honom.

Han skulle kunna hjälpa Färjestad direkt.

Det är skillnad mellan HockeyAllsvenskan och SHL.

Men frågan är om inte Fredrik Forsbergs sylvassa skott, kan nyttjas även i SHL. Det tror jag.

Spelare i HockeyAllsvenskan har SHL-klubbarna ingen rätt att värva under säsong. Ska det bli tal om att värva en spelare från en allsvensk klubb under säsong, så måste den allsvenska klubben godkänna det.

Då behöver Peter Jakobsson och Färjestad plocka fram plånboken.

Pengar som BIK Karlskoga mer än gärna tar.

Det är inte allt för längesedan BIK Karlskogas klubbchef Torsten Yngveson berättade att det var en ständig kamp för att hålla ekonomin i balans.

Inte ens i den heta matchen mot Västerås idag var det speciellt mycket folk på läktarna som kunde fylla på kontot lite extra.

Yngveson var ute och sa att han hoppades på att man skulle dra in mer pengar i BIK-kronan, så pengar behövs.

Idag gjorde Fredrik Forsberg tre mål när Västerås slogs med 5-4 efter sudden death.

Fredrik Forsberg har gjort 23 mål den här säsongen och har en otroligt bra bössa. Han skulle utan tvekan kunna kliva in och bli en vass offensiv spelare även i Färjestad, med vass omgivning.

Hade jag varit Peter Jakobsson hade jag satt mig i bilen imorgon.

Ett par hundra tusen kronor som ersättning till BIK Karlskoga är pengar de inte har råd att säga nej till.

Och vips så har Färjestad fått sin ersättare till Micke Lindqvist.

Min kollega Sanny Lindström sa idag att hitta en spelare som är i närheten av Lindqvist kan man glömma.

Men jag tror att alternativet som förmodligen går att köpa för rätt pengar är ett klart vettigt alternativ, som har väldigt mycket i sig.

Så varför inte testa?