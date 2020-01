Hur lång tid kan man stå ut?

Bert Robertsson.Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN / COP 170

Linköping förlorade.

Linköping tappade en ledning igen.

Detta i det viktiga mötet mot Brynäs.

Inför säsongen gjorde föreningen en nystart med Bert Robertsson i båset och man skulle förändra träning och kulturen i Linköping.

Frågan är dock, hur långt är man beredda att borra ner huvudet i sanden, innan man känner att det är läge att dra i panikbromsen?

Linköping är obehagligt nära ett kvalspel.

Det är ett faktum som nya General Managern Niklas Persson brottas med varje dag. Det är det han tänker på när han går och lägger sig och det är det han förmodligen tänker när han vaknar morgonen efter.

Tyvärr har han investerat massor av förtroende i att anställa Bert Robertsson över lång tid.

Det var anställningen av Robertsson som skulle få Linköping att lyfta.

Men Linköping har inte lyft.

Linköping förlorar matcher och när man förlorar mot kollegerna nere i botten är det också en stor varningssignal.

Man förlorade mot Leksand borta sist, man tappade ännu en ledning idag mot Brynäs och i mellandagarna åkte man på förlust mot Oskarshamn.

Vi är nu i januari och ”Pajen” har spelat ut korten att värva in spelare utifrån under hösten.

Vad har han för drag kvar?

Hur långt är han beredd att gå för sin investering av Bert i båset?

Det är inget fel att tro på det man gör, men det får inte bli dumt heller.

Om någonting inte ger resultat eller om det inte blir bättre, så måste man agera, oavsett hur dumt det skulle se ut att klubben gör sig av med ännu en tränare.

Så sent som i mars sparkade klubben Tommy Jonsson för att kunna få in en ny röst, och för att förändra attityden, spelsystemet och träningskulturen i LHC.

Det har så här långt blivit platt fall.

Även om man går upp i ledningar, så tappar man ledningar.

Dessutom mot lagen man slåss med för att undvika kvalspel.

Hade någon sagt till mig att Linköping den här säsongen skulle komma i ett läge där man behövdes agera mot en tränare, så hade jag sagt glöm det.

Men nu finns det snart ingen utväg längre.

Hur bra det än kan bli på lång sikt, så är kvalspelet så pass nära för Linköping nu, att man måste ha snabba resultat.

Då finns det snart ingen annan utväg längre för Niklas Persson och LHC:s styrelse.