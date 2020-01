Dags att sänka den orealistiska målsättningen nu

Det blev till slut en SHL-tränare som fick gå, även denna säsongen.

Magnus Sundquist klena resultatrad blev till slut för mycket för Brynäs, som nu väljer att sparka honom med ett år kvar på kontraktet.

Man utser inte en ny huvudtränare här och nu, utan det blir ett senare projekt.

Enligt mina uppgifter jagar man MoDos Björn Hellkvist till nästa säsong.

Brynäs är i behov att stort omtag och föryngring av truppen.

Redan under podcast-avsnittet som jag och Sanny Lindström släppte tidigt i morse så har ni morgonpigga kunnat höra om att Björn Hellkvist är en tränare Brynäs tittar på.

Men oavsett om man landar Hellkvist, vilket inte kommer ske denna säsongen, så är klubben i stort behov av ett omtag, igen.

Truppen är en av seriens äldsta och när man nu har en vakant plats på huvudtränarposten, så är det också läge att se över självbilden.

Är Brynäs verkligen en klubb som ska vinna fyra guld de närmsta tio säsongerna?

Inget fel med ambitioner, men det är extremt svårt, och med tanke på hur jämt det är, och att Brynäs vunnit ett guld på hela 2000-talet, så är det en ambition som man bör se över för att skapa en trovärdighet.

Jag kan tycka det är uppfriskande att Michael Campese kommit in utifrån (Från Västerås SK) och sätter höga målsättningar, tillsammans med de andra ledarna i klubben.

Men någonstans handlar det om att vara rimliga i det man gör.

Senast ett lag tog fyra guld inom en period av tio år var när Färjestad vann 1997, 1998, 2002 och 2006.

Innan dess tog Djurgården fyra guld 1983, 1989, 1990 och 1991.

För att få en uppfattning om hur svårt det är att ta fyra SM-guld så kan jag meddela att Brynäs under den här perioden från 1983, till nu, då endast två klubbar lyckats med bedriften att ta fyra guld på tio år, har tagit tre guld.

Det gjorde man 1993, 1999 och 2012.

Nu tänker Brynäs, när konkurrensen är hårdare än någonsin, att man ska ta fyra guld de närmsta tio åren, och första året har man troligtvis redan bränt, vilket innebär fyra guld från 2021 till 2029.

Sänk förväntningarna, och ta ett helt nytt tag om det här nu Brynäs!

Är det någonting jag sett i flera klubbar genom åren, så är det den typen av ledare som Campese.

En person, utifrån, med ett helt sanslöst driv, med hög arbetskapacitet, med hög energi, som verkligen vill sätta avtryck.

Men i sanningens namn, så brukar det ofta sluta vid ambitioner och fiasko för den typen av ledare, som vill ha snabba resultat och som uppenbart har alldeles för stora ambitioner.

Brynäs behöver inte höga och snudd på oseriösa målbilder.

Brynäs behöver vara realistiska.

Därför är ett omtag, en föryngring och att saker nu ska få ta lite tid, på sin plats.

När jag nu hörde att Brynäs undersöker Björn Hellkvist så blev jag lite glad.

Det antyder att man någonstans är på rätt väg.

Precis det är vad Brynäs behöver nu. Inte sitta med orimliga målsättningar på axlarna.

Hur kul det än kan låta och hur härligt det än är med en offensiv satsning, så vet nog de flesta att Brynäs inte kommer att ta fyra SM-guld fram till 2029.

Den här säsongen då?

Att man sparkade Sundquist var man förmodligen tvungna att göra, för att visa handlingskraft mot fans och sponsorer.

Man markerar att det inte är acceptabelt att i stort sett redan ha missat slutspelet för andra säsongen i följd.

Men tittar man ur ett större perspektiv så handlar det nu om att bygga om.

Även om det kan vara tjatigt att behöva göra det igen, så är det precis dit man måste nu.

Och göra rätt.

Hör senaste avsnittet av Sanny & Svensson: