På väg mot tredje sejouren

Daniel Widing i Luleås tröja.Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Daniel Widing inledde hösten klubblös.

I oktober visade Malmö intresse och parterna diskuterade.

Då fick Luleå skadekris, och värvade veteranen akut.

Nu är han åter klubblös, och det finns intresse.

Enligt uppgifter till SportExpressen överväger Djurgården nu starkt att plocka in Widing. Diskussioner finns mellan parterna.

Djurgården kom till spel i Ängelholm innan nyår, med flera spelare borta.

Tunga nyckelspelare som Patrik Berglund, Sebastian Strandberg och Anton Hedman saknades bland annat.

Huvudtränaren Robert hade juniorerna Adam Falk, Rasmus Kahilainen och Oscar Bjerselius ombytta på 13 forwards och läget är snudd på akut, då laget tvingas gå väldigt hårt få spelare.

Därför har man nu tagit kontakt med Daniel Widing om en återkomst.

Widing, som även har intresse från ett annat skadedrabbat lag, Rögle, har nyligen avslutat sin tid i Luleå och står till förfogande på marknaden.

Så sent som förra säsongen gick den nu 37-årige forwarden in i laget under en kortare period.

Skulle han värvas nu, blir det den tredje vändan för Widing i klubben.

Hans första säsong var 2010-2011.

Djurgården gör just nu en utvärdering av sina skador och sjukdomar, innan ett beslut ska fattas.

Men känner man att behovet är tillräckligt stort och akut så pekar mycket på att man lyfter in Widing.

Det hela utesluter dock inte att man värvar någon annan spelare. Då handlar det mer om en spetskompetens, som är tänkt att värvas oavsett skador och sjukdomar i truppen.