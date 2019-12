Palmberg återvänder till SHL

Rickard Palmberg.Foto: Suvad Mrkonjic / BILDBYRÅN

31 poäng i SHL förra säsongen.

Nu återvänder poängstarka forwarden Rickard Palmberg till SHL.

Enligt vad SportExpressen erfar är Palmberg muntligt överens med IK Oskarshamn, och väntas förstärka laget i slutet av säsongen, och blir klubben kvar i SHL är han även med nästa säsong.

Det har bara gått en vecka sedan den 30-årige forwarden något överraskande skrev på för Belfast i den brittiska ligan, EIHL.

– Med anledning av skador, som påverkar vår lineup under de närmsta veckorna har Giants värvat 30-åringen för en period av nio matcher på 18 dagar, annonserade klubben när man värvade Palmberg.

Efter den perioden har klubben inte aviserat någonting annat.

Enligt källor som SportExpressen pratat med, så handlar detta om att Rickard Palmberg är överens med IK Oskarshamn om att han ska avsluta säsongen i Småland och hjälpa laget kvar i SHL.

Lyckas han med det, så pratar man även om att kontraktet ska gälla över nästa säsong.

Rickard Palmberg har haft en krokig resa till de högsta ligorna.

Flera säsonger i HockeyEttan med bra poängskörd, innan det på allvar lossnade i Vita Hästen, då han smällde in 24 mål under en säsong i HockeyAllsvenskan.

Produktionen fortsatte ytterligare en säsong, och när Timrå spelade i SHL förra säsongen var Palmberg en av lagets absolut främsta offensiva spelare när han gjorde 31 poäng i högsta serien.

Det gav honom ett bra kontrakt i Tjeckien med Zlin, men det blev bara elva matcher där.

En bit in på 2020 kommer det med all sannolikhet att bli helt klart med Palmberg och Oskarshamn, när alla papper är undertecknade.

Då avslutar han säsongen i Småland, och SHL.