Chansen är faktiskt realistisk

Pär Arlbrandt gjorde 77 poäng på 42 matcher för elva år sedan.

Så många poäng har ingen spelare gjort i HockeyAllsvenskan sedan dess.

Nu har det spelats 31 matcher av den här serien, och chansen att någon faktiskt ska slå det börjat bli allt mer realistisk.

Närmst just nu är MoDos Jonathan Johnsson, som gjort 48 poäng på 31 matcher.

Snittet på 1.54 poäng per match, ger honom just nu 80.5 poäng när vi summerar serien.

Arlbrandts magiska notering på 77 poäng under 42 matcher, gav honom 1.83 poäng per match. Det snittet är snudd på oslagbart.

Men när de nu spelas tio matcher mer, än Arlbrandts 42 spelade matcher, så kan någon definitivt slå 77 poäng.

Det var sin sak när vi satt och räknade på det efter sex spelade matcher, och Jonathan Dahlén hade gjort 13 poäng, och Johnsson hade gjort 12.

Nu är det dock mer än hälften som har spelats.

31 matcher, och 48 poäng för Johnsson.

31 matcher och 46 poäng för Dahlén.

– Jag sitter lugn i båten, han kommer landa på 69 poäng, skämtade Arlbrandt efter att Dahlén gjort en succéstart.

Sedan blev han mer allvarlig och hoppades att han skulle slå rekordet.

Men nu är det alltså Johnsson som är den som har täten i poängligan.

Kan Dahlén och Johnsson hålla på att växeldra i poängtoppen, samtidigt som de får fortsätta spela i sina grymma kedjor, så finns det en realistisk chans.

Dessutom måste de hålla sig skadefria.

För det krävs att herrarna spelar 52 matcher, och fortsätter producera 1.5 poäng per match.

En sak som dock är värd att poängtera i allt detta är att varken Johnsson eller Dahlén egentligen producerar mest.

Det är MoDos succéförvärv Adam Tambellini.

Med 31 poäng på 19 matcher snittar han 1.63 poäng.

Nu försvinner han på Spengler Cup med Kanada, och har missat de tolv första matcherna. Jag blir dock inte förvånad om han klarar topp5 i poängligan ändå.

Han är i allra högsta grad en bidragande orsak till att Jonathan Johnsson leder poängligan, tillsammans med tredje spelaren i kedjan, Patrik Karlkvist.

Det är inte bara toppen av serien som blir intressant att följa på den här allsvenska säsongen.

Toppen av poängligan blir högintressant också.

Och nu börjar jag på riktigt tro att det finns en chans att Pär Arlbrandts fantastiska poängrekord är i fara.