Inga ersättare planeras

Patrik Sylvegård avser inte att ersätta sina skadade backar.Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

Carl-Johan Lerby och Niklas Arell fick sina domar i förra veckan.

Lerby missar sex till åtta veckor och Arell missar två till fyra veckor.

Men någon ersättare på backsidan finns inte i pipelinen för sportchef Patrik Sylvegård.

– Nej, den tanken har jag inte ens tänkt. Vi har sju stycken som kan spela, säger han.

Lösningen för Redhawks har blivit att kalla hem Linus Cronholm från Karlskrona, där han varit utlånad under hösten, och att spela junioren Helge Grans, som spås en lysande framtid.

– Det är bra att de får spela och utvecklas. Det är spelare vi tror på. Kan andra klubbar, så kan vi, säger Sylvegård, som alltså inte har någon plan på att plocka in något utifrån.

– Vad finns det som hjälper oss, kan man fråga sig. Nej, det är svårt. Dessutom kommer väl åtminstone Arell tillbaka efter uppehållet. Vi har två matcher nu, och sedan blir det uppehåll på tio-tolv dagar. Finns ingen anledning för oss att panikvärva in något, säger han.

För Helge Grans kan det därmed bli ett stort steg mot att nå hundra spelade SHL-minuter och ett A-lagskontrakt. Inför säsongen hade han 35 minuter och har nu gått upp mot 50 spelade minuter.

Någon skada ytterligare eller ökad speltid på annat sätt, gör att han snabbt kommer nå 100 minuter.

Det välkomnar Sylvegård, som ändå hintar att Grans ska ingå i den ordinarie truppen nästa säsong.

– Nog ska han vara en av våra åtta nästa säsong. En back som förväntas gå i förstarundan ska vi ge utrymme. Det är definitivt en ambition, säger han.