Björklöven är klara för den allsvenska finalen

Den 9 december förra året skrev jag in AIK Hockey som klara för den allsvenska finalen 2019.

I år tänker jag vara en vecka före och ropa ut första laget i den allsvenska finalen.

Med risk för att detta inte går hem i jinx-Umeå, men är det klart så är det.

Grattis Björklöven.

Det här är klart.

När jag den 9 december förra säsongen ropade ut AIK som klara för den allsvenska finalen, så hade man spelat in 60 poäng på 27 matcher.

Björklöven den här säsongen? 62 poäng på 26 matcher!

Med andra ord är laget ”ännu mer klara” än vad AIK var.

Vi drar samma sak som jag drog förra säsongen.

En copy-paste på vad jag skrev då:

”För att AIK ska missa topp2 krävs det ett ordentligt ras.

Utgår man från att det kommer att krävs en poängsumma, som är bättre än vad den bäst presterande trean gjort (Malmö 14/15), så behöver AIK plocka 96 poäng.

Det är 36 poäng, på de återstående 25 matcherna.

Poängsnittet AIK då behöver hålla är 1,44 poäng per match. Man kan alltså från och med nu, förlora mer eller mindre varannan match, utan att topp2-platsen ska vara i någon större fara.

AIK:s snitt just nu är 2,22 poäng per match.”

Björklövens snitt är just nu ännu högre med 2.38 poäng per match.

När jag utgick från att AIK behövde plocka 96 poäng för att vara före trean, så landade det på att man hade behövt 94 pinnar, då Västerås blev trea på 93.

Nu finns det en sak som talar emot att det här skulle vara klart. MoDos poängsnitt är nämligen avsevärt högre än att de bara skulle landa på 95 poäng.

Men det är inte rimligt att två lag (Karlskoga och MoDo) kommer hålla det snittet över hela säsongen, att man äter upp Björklövens sanslösa poängsnitt.

Om vi räknar högt, riktigt högt, så säger vi att det blir ett rekord i poäng för trean, med 100 inspelade poäng. Då behöver Björklöven 101.

Dit har man 39 poäng.

De 39 poängen ska man således spela in på en halv serie. Det handlar då om en och en halv poäng per match från och med nu. Det skulle innebära ett rejält ras, men att Björklöven ändå klarar av det.

Klart som tusan Björklöven spelar allsvensk final i mars.

Frågan är bara vilken motståndare det blir.

Förra året kunde jag rent matematiskt räkna in Oskarshamn som AIK:s motståndare den 6 januari.

Med tanke på att Karlskoga, MoDo och Timrå är så pass jämna, så är det inte troligt att vi så pass tidigt kan räkna ut vilka som blir Björklövens motståndare i finalen.

FAKTA / TOPP 3 I HOCKEYALLSVENSKAN SEDAN 2014/2015

2018/2019:

1. AIK – 109 poäng

2. Oskarshamn – 98 poäng

—————

3. Västerås – 93 poäng

2017/2018:

1. Timrå – 99 poäng

2. Leksand – 91 poäng

—————

3. AIK – 85 poäng

2016/2017:

1. Mora – 105 poäng

2. BIK Karlskoga – 97 poäng

—————

3. Västervik – 90 poäng

2015/2016:

1. AIK – 105 poäng

2. Tingsryd – 101 poäng

—————

3. Oskarshamn – 92 poäng

2014/2015:

1. Västerås – 98 poäng

2. Karlskrona – 96 poäng

—————

3. Malmö – 95 poäng