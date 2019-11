Olle Liss har fått sparken

Olle Liss får sparken i Österrike.Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Hösten har varit trög för Olle Liss, som lämnade Rögle, trots kontrakt, och skrev på för österrikiska Dornbirner.

De först 12-13 matcherna gjorde han inte ett enda mål.

Men det lossnade för någon match sedan, men ändå står det idag klart att han får lämna klubben.

– Vi önskar honom allt gott inför framtiden, skriver klubben.

Det blev bara två mål och två assist på 17 spelade matcher för den tidigare succéspelaren, som efter en trög, och tuff andra säsong i Rögle inte alls nådde upp till den standarden han hade när han kom in från Pantern mitt under pågående säsong och vräkte in mål i SHL.

Därför fick han i somras lämna.

Då skrev han på för Dornbirner i Österrike.

Olle Liss nu?

Det är väl inte helt otroligt att han återvänder till Sverige.

Oskarshamn var intresserade i våras och de allsvenska klubbarna lär inte vara svåra på att skriva kontrakt med skarpskytten, som har målskyttet som sitt DNA.

När det lossnar för masen, så kan det onekligen lossna ordentligt.