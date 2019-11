Växjö värvar ny nordamerikan

Foto: Xinhua / TT

Växjö fortsätter röra om i truppen.

Nu presenterade man amerikanen Casey Bailey, som hämtas in från Nordamerika.

– Vi får in en spelare som kommer göra vår line up lite djupare, säger sportchef Henrik Evertsson.

Bailey har spelat i Europa tidigare, med Slovan Bratislava. Men den här säsongen har det varit AHL-spel med Charlotte Checkers och med ECHL-klubben South Carolina Stingrays.

Efter att ha spelat fem AHL-matcher blir det nu SHL-spel.

– Vi har signat Casey Bailey för resten av den här säsongen. Casey är en forward med bra storlek och mycket bra arbetsmoral. Inte utpräglad åt något håll utan kan bidra både offensivt och defensivt, säger Henrik Evertsson.

Den 28-årige amerikanen kommer att ansluta till Växjö i veckan. Sedan får man vänta på att pappersarbetet blir klart, innan han kan göra debut i laget.

På senare tid har man gjort sig av med Mathew Bodie och Jonas Engström.

Tidigare under säsongen har man plockat in Erik Källgren, Ilari Melart och Miika Koivisto utifrån.