Resultaten talar för sig själv – Melin hänger löst

Roger Melin i Leksand.Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Leksand förlorar, och Leksand förlorar stort.

Match efter match, vecka efter vecka.

Nu ligger man sist i SHL, och frågan är om det inte är dags för ledningen att agera. Känslan är att laget stormar raka vägen mot ett kval.

Ett ovisst kval mot MoDo, Karlskoga, Björklöven, Timrå eller Västerås tror jag knappast Leksand vill uppleva.

Därför bör man också agera nu.

Roger Melin måste hänga väldigt löst.

Vi minns alla starten.

När vi nu har facit, 20 matcher in, så kan vi lugnt konstatera att det var en klassisk nykomlingsstart.

Man tog tio poäng under de första fem matcherna, och man blev med all rätt ganska hyllade.

Sedan började mörkret.

Åtta raka förluster med noll poäng in på kontot.

Sedan tog man sju poäng på tre matcher mot Brynäs borta, Växjö borta, och Malmö borta.

Förmodligen en relativt fin känsla att gå in till uppehållet med.

Nu har vi spelat fyra matcher efter uppehållet.

Leksand har på de fyra matcherna släppt in 20(!) mål och naturligtvis inte kammat hem en enda poäng.

Efter matchen mot HV71 för en vecka sedan sågades lagets insats längs med fotknölarna av Roger Melin i direktsänd TV. En signal givetvis, men svaret från laget har inte direkt var vad han förmodligen önskat.

Laget har inlett bra både mot Frölunda och Luleå.

Problemet är att i Göteborg slutade det 1-7. Ikväll slutade det 0-5.

Då kan man spela hur bra man vill. Siffrorna är stora, och det är oroande.

Har Roger Melin verkligen ett grepp om det här laget?

Det tvivlar jag starkt på.

Laget visar tendenser av att inte jobba tillräckligt hårt och det är extremt oroande.

Roger Melin är sportchef Thomas Johanssons rekrytering. Roger Melin var mannen som tog upp laget till SHL.

Men nu gäller det verkligen att agera.

Bra tränare växer inte på träd i november. Men någonting kommer behöva göras.

Någon måste få fart på Fransson, Ahnelöv, Zackrisson och Abbott. De som ska leda laget, men inte gör det.

Perra Johnsson-kortet har klubben redan spelat ut en gång. Kanske är det dags igen.

Eller handlar det om att få in någon tillfällig lösning som verkligen kan ställa krav på spelarna.

Andreas Johansson, som jobbar i Ryssland skulle kunna vara ett tänkbart alternativ, om det är vad man anser sig behöva.

Klart är att någon behöver rädda fallet.

Spelarna verkar inte vara beredda att offra sig för Melin, och tåget håller på att gå. Det är bara starten på säsongen som räddar Leksand från att vara en avhängd jumbo. Nu skaffade man sig en buffert, men den är uppäten.

Nu måste nya poäng börja trilla in på kontot.

Om man gör det med Roger Melin i båset? Det är jag verkligen tveksam till, hur tröttsamt det än kan verka att sparka en tränare.