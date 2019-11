Engström och Bodie kommer lämna Växjö

Jonas Engström och Mathew Bodie ser ut att ha gjort sitt i Växjö Lakers.

Nu på eftermiddagen meddelar Växjö att båda spelarna är borta från spel i kvällens match mot Malmö.

Anledningen är att det ”pågår transferdiskussioner” skriver man på sin hemsida.

Så här skriver Växjö:

”Jonas Engström och Mathew Bodie är ej aktuella för spel i kvällens match mot Malmö Redhawks då det pågår transferdiskussioner med annan klubb.

Vi kommer inte kommentera ytterligare i dagsläget utan återkommer när och OM eventuell transfer sker.”

Jonas Engström har under ett längre tag kopplats samman med sin tidigare klubb IK Oskarshamn.

Enligt SportExpressens uppgifter blev det lite mer skarpt läge sent under kvällen igår. De diskussionerna har fortsatt idag.

När det gäller Bodie har det varit allmänt känt att speltiden minskat avsevärt.

Även Bodie kan bli aktuell för Oskarshamn, uppger flera olika uppgiftslämnare.