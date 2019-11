MoDos drag – plockar in SHL-forward

Albin Eriksson.Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÅN / Cop 117

MoDo tog elfte raka segern igår.

Nu spetsar man på sin anfallsbesättning ytterligare under den här perioden, genom att låna Albin Eriksson från Skellefteå, under en månads tid.

– MoDo har mycket matcher under denna period så det ser vi som en bra möjlighet att få gott om speltid, säger Skellefteås sportchef Erik Forssell.

HockeyAllsvenskans för närvarande bästa lag har en skada på Kim Rosdahl, som han fick i lördagens match mot Björklöven.

– Vi har en skada på Kim Rosdahl och får in en stor, stark spelare som gillar att vara i hetluften framför målen där han alltid tar pucken mot kassen i offensiv zon, säger MoDos sportchef Fredrik Glader som därmed agerar, och inte belastar övriga laget snett när Rosdahl saknas.

För Eriksson, som haft ganska begränsad speltid under hösten i Skellefteå blir detta en perfekt lösning, med tanke på att han jagar en plats i JVM-truppen.

Lånet sträcker sig till 14 december.