På gång till sjätte SHL-klubben

Daniel Widing.Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

Matias Myttynen är redan på ingång.

Men det kan bli fler.

Enligt säkra källor till Kvällsposten undersöker Malmö Redhawks nu möjligheten att värva Daniel Widing, senast i rivalklubben Rögle BK.

37-åringen vill spela hockey, och vill spela i SHL.

Leksand, Brynäs, Skellefteå, Djurgården och Rögle.

Nu kan Malmö bli Daniel Widings sjätte SHL-klubb.

Ja, faktum är att Redhawks har ett intresse för att ta in Widing. Under gårdagen öppnade Patrik Sylvegård för att värva två spelare i en intervju i Sydsvenskan.

– Det kan bli så, sa Patrik Sylvegård under gårdagen.

Matias Myttynen kommer av allt att döma bli den ena spelaren, som Kvällsposten kunde berätta om på måndagskvällen.

Nu kan alltså Daniel Widing bli den andra, om man landar i att två spelare ska värvas. Malmö Redhawks har kollat upp Widing, som boende i Helsingborg ser Malmö som ett väldigt bra alternativ.

Flera allsvenska klubbar har gjort försök att värva Widing, men har för stunden fått nobben med hänvisning till att veteranen vill spela SHL-hockey.

Malmö Redhawks vill helst ha spelare som är igång med spel, men har tidigare sett Widing köra igång säsongerna sent, med rivalen Rögle, och komma igång relativt snabbt.

Dessutom ska man ha fått goda referenser på veteranen som talar för en affär.