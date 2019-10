Molins ersättare kan bli finsk KHL-spelare

Matias Myttynen i Jokerit. Foto: Yegor Aleyev / TT

Emil Molin lämnade.

Malmö Redhawks sportchef Patrik Sylvegård tittar efter en ersättare och det hetaste namnet finns i KHL-laget Jokerit.

Enligt Kvällspostens källor är finländaren Matias Myttynen på ingång.

Parterna ska ha diskuterat och det finns ett ömsesidigt intresse. Mycket pekar på en affär.

29-årige Myttynen har spelat i Sverige tidigare, men aldrig i SHL.

Under en allsvensk säsong spelade han för Västerås, då under Martin Filander, som idag är assisterande tränare i Malmö.

Filander är förmodligen den som har kunnat gå i god för vad Myttynen är för personlighet, och om han passar in Redhawks.

Efter säsongen i Västerås fick Myttynen lite av ett genombrott när han producerade starkt i finska ligan med 39 poäng på 56 matcher för Kalpa som gick till final i finska slutspelet. Det ledde till KHL-kontrakt.

De senaste tre säsongerna har han spelat i KHL för en rad olika klubbar. Den här säsongen för Jokerit, där han inte alls producerat. Därför har det öppnat sig en möjlighet att lämna för att ta ett nytt avstamp i karriären.

Det är då Malmö kommit in i bilden.

Som spelare är Myttynen en relativt storväxt spelare som har sin styrka i sin skicklighet. Det är en skillad spelare som Redhawks vill använda som ersättare för Emil Molin och skadade Konstantin Komarek.

Patrik Sylvegård har sökts för en kommentar utan framgång.