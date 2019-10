Filanders fortsättning i Redhawks ett frågetecken

Martin Filander.Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

I förra veckan förlängde Jesper Mattsson kontraktet med Malmö Redhawks.

Peter Andersson har gjort det sedan tidigare.

Men en som går utan kontrakt, och som det är tyst om, är Martin Filander.

Hur ser hans fortsättning ut i klubben? De jag pratat med säger att det är ett frågetecken. Ett stort frågetecken till och med.

Om det inte blir fortsättning? Då lägger jag mitt tips på att Filander står i Södertäljes bås nästa säsong, som huvudtränare.

Martin Filander kom till Malmö Redhawks 2016. Han är inne på sin fjärde säsong som assisterande tränare till Peter Andersson.

Hans jobb som tränare för det här laget kan ingen klaga på. Som ansvarig för lagets försvarsspel, som lagt själva grunden till semifinal, semifinal och kvartsfinal, har han, och har, en enormt viktig roll.

Till våren går kontraktet ut.

Malmö Redhawks har varit helt öppna med att man vill förlänga kontraktet. Man vill hålla sin tränartrio intakt.

Men indikationerna från initierat folk inom Malmö Redhawks säger att Filander har sagt att han vill vänta med att ta ett beslut om sin framtid.

Inget konstigt i det på något sätt.

Martin Filander har med all säkerhet ett stort intresse av att vara huvudtränare och har ambitioner med sin tränarkarriär. Samtidigt är han fortfarande ung. Han har nyligen fyllt 38 år, och skulle definitivt kunna vänta med ett headcoach jobb i ytterligare två år, för att vara fortsatt assisterande i Malmö Redhawks, där han är uppskattad och fungerar väldigt bra.

Men med tanke på att Filander nu trots allt valt att vilja avvakta framtiden, så tyder det ändå på att han förmodligen undersöker vad som finns där ute.

2015 fick han sparken som mycket färsk huvudtränare för Västerås.

Det är dock troligt att det är i HockeyAllsvenskan ett headcoach-jobb finns.

Mitt tips om det blir HockeyAllsvenskan? Södertälje.

Det finns rätt mycket som rimmar rätt. Han har ett hus i Åkers Styckebruk, strax utanför Södertälje, och har sin familj därifrån.

Det skulle vara en perfekt social lösning.

I Södertälje kan vi dessutom vara relativt säkra på att nuvarande huvudtränaren Ulf Lundberg är inne på sin sista säsong.

Det är en försvarsinriktad tränare man behöver i SSK.

Förra säsongen var det endast två lag som släppte in fler mål än Södertälje, och den här säsongen har visserligen sex lag släppt in fler mål, men det är i toppen av den ligan Södertälje behöver ligga för att kunna vara ett topplag i HA.

Förutsatt att Södertälje inte väljer att sparka Lundberg och ta in en tränare under den här säsongen, som vill ha mer än denna säsongen på kontrakt, för att komma, så är det ett jobb som borde vara klockrent för Martin Filander.

Nu kan det fortfarande bli så att han väljer att stanna i Malmö. Även i Skåne har Martin Filander hittat en bra social situation med familjen, och det finns en SHL-klubb som gärna vill behålla honom. Men då är det som assisterande tränare.

Så kommer han bara fram till att det är i Malmö Redhawks han vill köra vidare, så kommer det också bli så.